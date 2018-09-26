DFS nutzt EAD Datenbank

DFS UAC Karlsruhe (Foto: DFS)

Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH nutzt als erste große europäische Flugsicherung die zentrale Datenbank EAD (European AIS Database) für ihre Flugberatung.

Die EAD Datenbank, bereitgestellt von der EUROCONTROL im Auftrag der EU-Mitgliedstaaten, ermöglicht einen nahtlosen Austausch aeronautischer Daten zwischen Flugsicherungen, Luftraumnutzern und dem EUROCONTROL Network Manager.

(European AIS Database) für ihre Flugberatung. Die DFS nutzt die EAD-Funktionen für das Flugplanmanagement, zur Publikation nationaler NOTAM sowie zur Erstellung von Preflight Information Bulletins für Piloten. Auch das AIS-Portal der DFS wird mit Daten aus der EAD versorgt. Zuvor hatte die DFS für die Flugberatung ein eigenes System genutzt. Durch die Umstellung auf den EAD-Service kann die DFS ihre Kosten senken; für die Nutzer soll die Servicequalität gleich bleiben. Im AIS-Centre der DFS werden jährlich mehr als 400.000 Flugplanmeldungen aufgegeben.

DFS Partner von Gewicht

Die EAD basiert überwiegend auf der Technologie der österreichischen Firma Frequentis. Der operative Dienstanbieter ist die GroupEAD Europe, welche die weltweiten NOTAM und den operativen Datensatz in der EAD bereitstellt. Die EAD ist die weltweit größte aeronautische Datenbank; sie wird von 53 Flugsicherungsorganisationen in- und außerhalb Europas und mehr als 250 weiteren Anwendern genutzt.

Joe Sultana, Director Network Manager bei EUROCONTROL sagt: "Bei der Weiterentwicklung der EAD-Services und -Funktionen haben wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht. Wir freuen uns, dass sich die DFS als eine der größten Flugsicherungen Europas für die EAD entschieden hat. Dies wird zweifelsohne einen positiven Effekt auf andere große Flugsicherungen haben (zum Beispiel ENAV Italien, DSNA Frankreich, HCAA Griechenland, DECEA Brasilien, ATNS Südafrika), die sich derzeit im Migrationsprozess bezüglich der EAD-Services und -Funktionen befinden."

In den vergangenen Jahren hat die DFS in enger Kooperation mit EUROCONTROL und Frequentis, sowie in Abstimmung mit anderen EAD-Nutzern, die Weiterentwicklung des Systems vorangetrieben. Nun gibt es neue und erweiterte Funktionalitäten sowie eine optimierte Performance. Die im Dezember 2016 erfolgte "Single European Sky"-Zertifizierung des EAD-Service durch die EASA war ein entscheidender Meilenstein für die Inbetriebnahme im März 2018 bei der DFS. Das Projekt endet jetzt im September.

Pierre Hermann, Leiter Aeronautical Information Management bei der DFS: "Der Einsatz der europäischen Datenbank für unsere Flugberatung bringt uns Kosteneinsparungen dadurch, dass die Kosten von allen EU-Mitgliedsstaaten geteilt werden. Diese Synergien sind kosteneffizienter als das Aufsetzen und Betreiben eines eigenen AIS-Systems. Die europäische Flugsicherungswelt wird von immer mehr Digitalisierung geprägt sein. Der Austausch von aeronautischen Daten zwischen Flugsicherungsorganisationen und dem Network Manager ist ein weiterer Schritt in diese Richtung."

Nächste Generation enhancedEAD 2022

Mit dem Folgeprojekt "enhancedEAD" (eEAD) strebt EUROCONTROL 2022 die Einführung der nächsten Systemgeneration an, bei der die DFS und andere Nutzer der Datenbank weiter aktiv mitarbeiten werden. Dirk Withake, Vice President Aeronautical Information Management bei Frequentis sagt: "Wir haben die Leistung und Funktionalität des EAD-Systems auf Basis der smartAIM-Produktsuite von Frequentis, dem einzigen weltweit verfügbaren operativen AIM-Hub, deutlich verbessert. Eine aktualisierte Systemarchitektur in Kombination mit einem umfassenden Testverfahren, das alle relevanten betrieblichen Aspekte abdeckt, schafft einen umfassenden smartAIM-Produktstamm. Durch die zusätzliche Fokussierung auf die Gesamtsystemleistung, die Betriebssicherheit und die Datensicherheit konnte das Projekt seine Einsatzbereitschaft für aktuelle Anforderungen unter Beweis stellen und ein erhebliches zukünftiges Wachstum der EAD-Kundenbasis ermöglichen. Diese Leistung ist der engen Zusammenarbeit aller drei Partner zu verdanken und wird der DFS, der EAD und ihren Kunden zugutekommen."

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