DFS modernisiert Funknavigationsanlagen hier ein Bild eines DVOR Drehfunkfeuers (Foto: DFS)

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hat vier alte CVOR Drehfunkfeuer durch modernere DVOR Navigationsanlagen ersetzt.

Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH hat ein bedeutendes Modernisierungsprojekt planmäßig umgesetzt: Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) wurden vier ältere CVOR-Funknavigationsanlagen erfolgreich durch weniger störanfällige DVOR-Anlagen ersetzt. Diese Navigationsanlagen reagieren weniger empfindlich auf Windenergieanlagen, was den weiteren Ausbau der Windenergie in Deutschland erleichtert.

Exponierte Standorte wie Bergkuppen oder Anhöhen sowie Freiflächen bieten ideale Bedingungen für flugsicherungstechnische Anlagen für Kommunikation, Navigation und Ortung. Windkraftanlagen profitieren von den gleichen Standortbedingungen und können diese Anlagen teilweise stören.

Nach technischer und betrieblicher Freigabe sind nun alle robusten Navigationsanlagen in Nürnberg, Köln/Bonn, Düsseldorf und Nienburg in Betrieb. Für die Standorte Frankfurt am Main, Rügen und Magdeburg ist keine Umrüstung mehr erforderlich. Dort wurden die VOR-Komponenten abgeschaltet und stattdessen sind die weniger störanfälligen DME-Anlagen (Distance Measuring Equipment) in Betrieb.

Die Erneuerung der vier Navigationsanlagen wurde durch das BMWE finanziert und durch die DFS im Zeitraum Mitte 2021 bis Ende 2025 umgesetzt. Die Umrüstung der Anlagen an den Standorten Nürnberg, Köln/Bonn, Düsseldorf und Nienburg wurde planmäßig abgeschlossen.

Im Detail:

Funknavigationsanlagen sind Bodenstationen, die über Funksignale Luftfahrzeugen die Navigation ermöglichen. Zu ihnen gehören auch Drehfunkfeuer. In Luftfahrzeugen werden die Signale von Drehfunkfeuern in Empfängern verarbeitet und als Richtungsinformationen zur Verfügung gestellt. Es gibt Anlagen vom Typ Conventional-VOR und Anlagen vom Typ Doppler-VOR („CVOR“ bzw. „DVOR“).

