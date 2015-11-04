DFS erfüllt Nachhaltigkeitskodex

DFS Fluglotsen (Foto: DFS)

Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH intensiviert ihr Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und hat eine Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) für das Berichtsjahr 2014 abgegeben.

Damit erklärt und verpflichtet sich das Unternehmen, dass es den Kriterien des DNK entspricht, und macht zugleich die Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie für die Öffentlichkeit transparent und nachvollziehbar. Insgesamt ermöglicht der Kodex eine schnelle und übersichtliche Vergleichbarkeit der DFS-Nachhaltigkeitsleistungen mit anderen Unternehmen.

Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex wurde 2011 vom Rat für Nachhaltige Entwicklung verabschiedet und 2014 aktualisiert. Das Ziel des Kodex ist es, unternehmerische Nachhaltigkeit messbar und vergleichbar zu machen. Gemeinsam mit Unternehmen, Investoren, Finanzmarktanalysten, Verbänden und Wissenschaftlern entwickelt, stellt der Kodex Anforderungen für nachhaltiges Wirtschaften auf. Kleine und große Unternehmen in Deutschland können anhand dieser Anforderungen ihre Nachhaltigkeitsleistung darstellen und so über ihr Engagement beim Klima- und Ressourcenschutz oder über die Nachhaltigkeit ihrer Lieferkette berichten.

In ihrer Entsprechenserklärung macht die DFS anhand von 20 Kriterien sichtbar, wie sie als Unternehmen bei den übergeordneten ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten gemäß der im Kodex festgeschriebenen Nachhaltigkeitsanforderungen aufgestellt ist. Dabei geht es nicht nur um ökologische Fragen, also z.B. darum, wie viele Ressourcen die DFS verbraucht und für welche klimarelevanten Emissionen sie verantwortlich ist. Auch die Bereiche Strategie, Prozessmanagement und Gesellschaft werden im Deutschen Nachhaltigskeitskodex berücksichtigt. So wird beispielsweise erfasst, wie die DFS in Hinsicht auf Regeln und Prozesse, Anreizsysteme, Stakeholdermanagement oder das Produkt- und Innovationsmanagement abschneidet. Darüber hinaus legt die DFS unter anderem dar, welche Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption existieren oder in welchen Organisationen sie Mitglied ist.

Einen besonderen Stellenwert hat für die DFS der Nachhaltigkeitsbeitrag, den das Unternehmen in Bezug auf Arbeitnehmerrechte erfüllt. Dazu gehören zum Beispiel Mitbestimmung, Chancengerechtigkeit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Die Anwendung des Kodex ist freiwillig. Neben der DFS GmbH haben bislang rund hundert Unternehmen in Deutschland eine Entsprechenserklärung für den Nachhaltigkeitskodex abgegeben. Die Erklärung muss alle zwei Jahre aktualisiert werden. Von 2017 an ist der Nachhaltigkeitskodex EU-weit vorgeschrieben.

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