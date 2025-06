DFS Karlsruhe mit verbessertem Kommunikationssystem

DFS UAC Karlsruhe (Foto: DFS)

Der Flugsicherungsspezialist Frequentis hat einen Update für das Sprachkommunikationssystem im Upper Airspace Control Centre der DFS implementiert.

Frequentis hat wichtige Upgrades des Sprachkommunikationssystems (VCS) im Upper Airspace Control Centre (UAC) der DFS in Karlsruhe abgeschlossen, wodurch ein nahtloser und sicherer Betrieb bis 2035 sichergestellt ist.

Dieser Meilenstein baut auf der langjährigen Partnerschaft zwischen Frequentis und der DFS auf. Das UAC Karlsruhe ist von entscheidender Bedeutung für das Management von Deutschlands oberem Luftraum, der ab 7.500 m beginnt, und stellt den sicheren und effizienten Flugverkehrsfluss in großer Höhe für nationale und internationale Flüge sicher.

„Frequentis hat sich einmal mehr als verlässlicher Partner bei der Unterstützung der sicherheits-kritischen Aufgaben der DFS erwiesen. Mit dem modernisierten VCS im UAC Karlsruhe sind wir für die betrieblichen Anforderungen von heute gerüstet und in der Lage, künftige Herausforderungen mit Zuversicht anzugehen“, sagt Alexander Reith, Head of Radio and Voice Communication Services, DFS.

Das System, das erstmals 2017 geliefert wurde, basiert auf der Frequentis VCS3020X Plattform, die entwickelt wurde, um die strengen Anforderungen der DFS im Bereich der Flugsicherung zu erfüllen. Das Upgrade von 2024 beinhaltet modernisierte Hardware für 150 Arbeitsplätze im Haupt- und im Backup-System und garantiert so hohe Leistung und Verfügbarkeit. Eine neue Rollen-Verteilung ermöglicht nahtlose Zusammenarbeit zwischen den vier DFS-Kontrollzentralen (Langen, München, Bremen, Karlsruhe) und erhöhte Cyber-Sicherheit stärkt die Resilienz. Die Virtualisierung des Technical Management and Control Systems (TMCS) steigert die Effizienz und die Integration von SIP (Session Initiation Protocol)-Servern bereitet das System für moderne VoIP-Kommunikation vor.

Frequentis und die DFS arbeiten seit mehr als 35 Jahren zusammen, in denen Frequentis eine Reihe von Flugsicherungslösungen geliefert hat, einschließlich Sprachkommunikations- und Überwachungssysteme.

„Frequentis ist stolz, zum weiteren Erfolg der DFS beizutragen und ihre Mission, ein sicheres, effizientes und nachhaltiges Management des Luftraums über Deutschland und darüber hinaus zu ermöglichen, zu unterstützen“, sagt Reinhard Grimm, Executive Vice President ATM bei Frequentis.

