DFS Aviation Services und AZANS vertiefen strategische Partnerschaft

DFS Fluglotsen (Foto: DFS)

Die DFS Aviation Services (DAS) und die Flugsicherungsabteilung Azeraeronavigation (AZANS) der Azerbaijan Airlines CJSC haben im Rahmen der Airspace World 2026 eine Absichtserklärung (Letter of Understanding, LoU) unterzeichnet.

Die Vereinbarung markiert eine Ausweitung der langfristigen strategischen Zusammenarbeit der Unternehmen im Bereich des Flugsicherungsmanagement und unterstützt die nächste digitale Entwicklungsphase der Flugsicherungsinfrastruktur Aserbaidschans.

AZANS und DAS, die Tochtergesellschaft der deutschen DFS Deutsche Flugsicherung, arbeiten seit vielen Jahren eng in den Bereichen ATM-Technologien, Betriebslösungen, Ausbildung und Entwicklung digitaler Systeme zusammen. Eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Partnerschaft war die Eröffnung eines modernen Ausbildungszentrums an der Nationalen Luftfahrtakademie Aserbaidschans in Baku im April dieses Jahres, das nach DFS-Standards eingerichtet wurde. Das neue Zentrum gilt als strategische Plattform für berufliche Ausbildung, Innovation und Personalentwicklung im regionalen Flugverkehrsmanagement.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die Unternehmen ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Implementierung von ATM-Systemen der nächsten Generation für die internationalen und regionalen Flughäfen Aserbaidschans weiter vertiefen. Die nächste Generation der DFS-PHOENIX-Plattform – die derzeit von AZANS betrieben wird und international für ihre Zuverlässigkeit anerkannt ist – wird in Zusammenarbeit mit der DAS implementiert.

Die neuen Systeme werden die digitale Integration, die operative Flexibilität und die regionalen Koordinationsfähigkeiten bei der Verwaltung des aserbaidschanischen Luftraums erheblich verbessern. Das Projekt wird eine effizientere Bearbeitung der wachsenden internationalen Transitverkehrsströme ermöglichen, die Luftraumkapazität erhöhen und zur nachhaltigen Entwicklung der durch Aserbaidschan verlaufenden Luftverkehrsstrecken zwischen Europa und Asien beitragen.

„Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit AZANS auf die nächste Stufe zu heben. Diese Zusammenarbeit wird die Einführung von ATM-Systemen der nächsten Generation im gesamten aserbaidschanischen Luftraum und an allen Flughäfen ermöglichen", sagte Andreas Pötzsch, Geschäftsführer von DFS Aviation Services.

Die erste Phase des Projekts umfasst die Modernisierung der Flugsicherungssysteme an den internationalen Flughäfen von Nakhchivan und Ganja. Die geplanten Modernisierungen werden die Sicherheit, Effizienz, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit des Luftraum- und Flughafenbetriebs erheblich verbessern. Die neuen Systeme werden fortschrittliche Technologien zur Flugdatenverarbeitung, Funktionen zur Koordination und Übergabe zwischen den Einheiten sowie verbesserte Integrationsmechanismen mit den Flugsicherungssystemen der Nachbarländer umfassen.

„Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen strategischen Meilenstein für AZANS dar. Gemeinsam mit DAS bringen wir die Flugsicherungssysteme Aserbaidschans auf ein moderneres, widerstandsfähigeres und zukunftsfähiges technologisches Niveau. Unser Ziel ist es, eines der fortschrittlichsten und effektivsten Flugverkehrsmanagement-Ökosysteme der Region zu etablieren", sagte Farhan Guliyev, Direktor von AZANS.

Die technischen und integrativen Aktivitäten im Rahmen des Projekts sollen in den kommenden Monaten beginnen, wobei die ersten Systeme ab 2027 schrittweise in Betrieb genommen werden sollen.

DFS