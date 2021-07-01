DB Schenker verteidigt Topkundentitel

Lufthansa Cargo B777F D-ALFG Flying 100% CO2 neutral powered by DB Schenker

Lufthansa Cargo hat ihren Global Partner DB Schenker zum zweiten Mal in Folge mit dem „Excellence Award“ ausgezeichnet.

Die Frachtfluglinie würdigte damit erneut die herausragenden Leistungen bei der weltweiten Zusammenarbeit im vergangenen Jahr, die sich unter anderem im gemeinsamen Wachstum im asiatischen, deutschen und westeuropäischen Markt widerspiegelte. Trotz der pandemiebedingten Kapazitätsverknappung hatte die für DB Schenker beförderte Tonnage im vergangenen Jahr signifikant zugelegt – auch im Bereich der Expressdienstleistungen.

Dorothea von Boxberg, Vorstandsvorsitzende der Lufthansa Cargo AG hob hervor: „Nur sehr selten gelingt es unseren Topkunden, den Titel zu verteidigen. DB Schenker ist dies im vergangenen Jahr eindrucksvoll gelungen. Zum einen mit einem bedeutenden kommerziellen Wachstum. Zum anderen mit dem weltweit ersten CO2-neutralen Frachterflug, mit dem wir gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit wegweisend in unserer Branche verankert haben. Für dieses wichtige Engagement bedanken wir uns besonders.“

„Erneut wird auch die sehr konstruktive Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen auf allen Ebenen ausgezeichnet. Wir freuen uns zudem, dass DB Schenker den Einsatz unserer digitalen Services weiter forciert hat. Die eAWB-Quote lag bei 92 Prozent, der Anteil an elektronischen House Manifests (eHM) bereits bei 72 Prozent und unser PreCheck-Angebot wurde zu 80 Prozent genutzt. Zusammen mit den kommerziellen Ergebnissen sowie den Nachhaltigkeitsinitiativen heben diese Spitzenwerte die Vielseitigkeit unserer Partnerschaft hervor“, ergänzte Ashwin Bhat, Vorstand Vertrieb und Produkt bei Lufthansa Cargo.

Den Preis nahm Thorsten Meincke, Vorstandsmitglied für Luft- und Seefracht bei DB Schenker, im Rahmen einer digital übertragenen Zeremonie in Empfang. „Wir freuen uns, gemeinsam mit Lufthansa Cargo unsere Branche auch in Zukunft nachhaltig zu gestalten“, sagte Meincke. „Wir danken Lufthansa Cargo für die wiederholte Auszeichnung und die hervorragende Zusammenarbeit im vergangenen Jahr, die erneut Maßstäbe auch für unsere Kunden setzt.“

Das Global Partnership Programm von Lufthansa Cargo ist eine zentrale Plattform für nachhaltiges Wachstum von Lufthansa Cargo und ihren größten Kunden.

DB Schenker