DB Schenker startet Onboard Kurierservice

Lufthansa Cargo B777F D-ALFG Flying 100% CO2 neutral powered by DB Schenker

Besonders schnell über den Wolken. DB Schenker startet Luftfahrtprodukt für individuellen Expressservice für Ersatzteile, medizinische Produkte und andere zeitkritische Sendungen.

Der globale Logistikdienstleister DB Schenker führt ein neues standardisiertes Produkt für ein wachsendes Marktsegment ein: Ab sofort können Kunden einen exklusiven Onboard-Kurierdienst (OBC) buchen, der einen schnellen und zuverlässigen Express-Lufttransport von und zu jedem Ort der Welt bietet. Das neue Produkt richtet sich an Kund:innen, die dringende Kurierdienstlösungen für kleine und wertvolle Sendungen benötigen. Mit der Einführung des neuen Luftfrachtprodukts erweitert DB Schenker sein wachsendes Portfolio an exklusiven On-Demand-Angeboten.

Thorsten Meincke, Vorstand für Luft- und Seefracht, DB Schenker: „Mit unserem neuen Onboard-Kurierservice heben wir unser Luftfrachtangebot auf ein neues Niveau. Ob dringende Autoteile von Deutschland nach China verschickt werden müssen, um einen Produktionsstillstand zu verhindern, oder ein medizinisches Gerät aus Kanada sofort in einem Krankenhaus in Südafrika benötigt wird – wir sind jetzt in der Lage, auch unvorhersehbare und sehr kurzfristige Anforderungen unserer Kund:innen zu erfüllen. Mit dem zusätzlichen Exklusivservice erschließen wir uns zudem neue Marktsegmente.“

Nach einer erfolgreichen Testphase hat DB Schenker ein festes OBC-Serviceteam eingerichtet. Dieses arbeitet von drei verschiedenen Kontinenten aus, um eine 24/7-Verfügbarkeit für Kurierdienstanfragen zu gewährleisten. Kund:innen erhalten jederzeit innerhalb von Minuten ein Angebot. Kurzfristig wird eine Kurierperson entsandt, die das Frachtstück – oder auch mehrere Sendungen – persönlich auf einem kommerziellen Flug als Passagier begleitet, um das Risiko von Verlust oder Beschädigung zu minimieren und eine besonders kurze Lieferzeit zu gewährleisten.

Schnellstmögliche Lieferung, sicherer Transport und globale Reichweite

Der neue Expressdienst von DB Schenker zeichnet sich durch eine schnelle Reaktionszeit aus und umfasst bei Bedarf Versicherungsschutz und Zollabfertigung. Er steht für alle Arten von Sendungen außer Gefahrgut zur Verfügung, und wird besonders von großen Firmenkunden aus der Automobil-, Elektronik-, Luxusmode- und Gesundheitsbranche nachgefragt. Ein Höchstmaß an Transparenz wird durch die Sendungsverfolgung in Echtzeit geboten, die sich an der aus dem E-Commerce bekannten Transparenz für Endverbraucher orientiert.

Stefan Pargfrieder, Vice President Global Air Freight Strategy & Development, DB Schenker: „Wir sind uns sehr bewusst, dass jede Sendung einzigartig ist. Als voll integrierter Logistikdienstleister wollen wir Problemlöser für unsere Kund:innen sein. Oft ergibt sich der hohe Wert eines Artikels nicht aus seinem eigentlichen Kaufpreis, sondern aus den Kosten, die mit jeder Minute anfallen, in der dieser Artikel nicht verfügbar ist. Während wir uns bereits in der Vergangenheit vermehrt um individuelle OBC-Kundenwünsche gekümmert haben, starten wir nun ein standardisiertes Produktangebot über alle Kontinente hinweg.“

DB Schenker