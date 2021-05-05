DB Schenker arbeitet mit SkyCell zusammen

DB Schenker COVID-19 Transport mit SkyCell Container (Foto: DB Schenker)

DB Schenker unterzeichnet Partnerschaft mit SkyCell über temperaturregulierte Container für den Transport von Impfstoffe gegen Covid-19.

DB Schenker schließt ein Master Lease Agreement (MLA) mit SkyCell über die Nutzung hybrider Pharmabehälter. Das in der Schweiz ansässige Unternehmen SkyCell stellt innovative, temperaturgesteuerte Luftfrachtcontainer für pharmazeutische Lieferketten her, die eine Innentemperatur von -80°C bis -15°C für mindestens fünf Tage und Temperaturen von +2°C bis +8°C und +15°C bis +25°C für mehr als acht Tage aufrechterhalten können. Im Rahmen der neuen Partnerschaft mit SkyCell wird das Leistungsportfolio von DB Schenker um eine weitere zuverlässige Verpackungslösung für den weltweiten Transport von lebensrettenden pharmazeutischen Produkten, beispielsweise Impfstoffe gegen Covid-19, ausgebaut.

Thorsten Meincke, Vorstand für Luft- und Seefracht bei DB Schenker: „Bei der Bewältigung der Pandemie kommt es weiterhin auf die Logistik an. DB Schenker transportiert bereits weltweit Impfstoffe gegen Covid-19. Mit der Vereinbarung erweitern wir unser bereits bestehendes, breites Portfolio an Logistikdienstleistungen rund um das Gesundheitswesen. Unseren Kund:innen können wir nun noch mehr geeignete Kapazitäten bieten, um den großen Roll-out von Impfungen rund um den Globus anzutreiben. Mit SkyCell haben wir dabei einen hervorragenden Partner gefunden, um hohe Qualität auf globaler Ebene zu liefern.“

Richard Ettl, CEO von SkyCell: „In dieser schwierigen Zeit wollen wir unseren Partnern helfen, ihre Ziele zu erreichen und sicherzustellen, dass wichtige Medikamente sicher und zeitgerecht geliefert werden. Beim Transport lebenswichtiger Arzneimittel gibt es keinen Spielraum für Fehler und unsere innovativen Container tragen dazu bei, dass Impfstoffe auf zuverlässige und nachhaltige Weise transportiert werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit DB Schenker, um die Impfstofflogistik und die Pharmalieferkette gegen Covid-19 noch weiter zu optimieren.“

SkyCell bietet hybride temperaturgeführte Containerlösungen an, die einen effizienten Transport von wichtigen Impfstoffen und anderen pharmazeutischen Produkten in Gebiete ermöglichen, in denen es die notwendige Kühlinfrastruktur nicht gibt. Die hochwertigen Hybrid-Container ermöglichen konstante Temperaturen. Die autarke Laufzeit von Containern mit Temperaturen von +2° bis +8°C und von +15°C bis +25°C kann mehr als acht Tage lang ihre Temperatur ganz ohne Strombedarf halten. Diese Zeit kann durch Selbstaufladung in einer kühlen Umgebung verlängert werden. Bei Behältern mit Temperaturen von -80° bis -60° C und -30° bis -15° C sind es fünf Tage. Je nach Größe kann ein einzelner Container 30.000 bis 60.000 Impfstoff-Fläschchen aufnehmen. Da Container leicht, effizient, wiederverwendbar sind und aus umweltfreundlichem Material bestehen, zahlen sie auch auf die Nachhaltigkeitsambitionen von DB Schenker ein.

Veronique Dameme, Head of Global Vertical Market Healthcare bei DB Schenker: „Das Management von Lieferketten und der Transport von kritischen pharmazeutischen Sendungen war noch nie so wichtig wie heute. Mit DB SCHENKERlife+ bieten wir erfolgreiche Logistiklösungen, die auf unsere Kund:innen aus der Gesundheits- und Pharmaindustrie zugeschnitten sind. Der Einsatz der Verpackungslösung von SkyCell bietet nicht nur eine einfache Handhabung für unsere Mitarbeiter:innen, sondern auch eine Best-in-Class-Lösung für den sicheren Transport, den pharmazeutische Produkte benötigen. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung fügen wir eine weitere zuverlässige Lösung in unser Portfolio von DB SCHENKERlife+ ein.“

Nico Ros, CTO von SkyCell: „Die Sicherheit von Medikamenten spielt in der Pharmabranche eine zentrale Rolle und wir sind froh, mit DB Schenker einen Partner zu haben, der auch in Monitoring-Technologie und Infrastruktur investiert. SkyCell-Container sind seit 2012 mit IoT-Sensoren ausgestattet und die fast eine Milliarde gesammelten Transportdaten ermöglichen es uns, zukünftige Transporte zu simulieren, um Risiken zu minimieren.“

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