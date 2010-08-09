DAE bestellt Airbus Maschinen ab

Die Leasing Gesellschaft Dubai Aerospace Enterprise hat bei Airbus 25 Verkehrsflugzeuge abbestellt.

Die Flugzeug Leasing Gesellschaft DAE aus dem Mittleren Osten ist ein guter Kunde bei Airbus wie Boeing. Im Zuge einer Bereinigung ihres Bestellbuches musste die Finanzgesellschaft aus Dubai ihre 70 Bestellungen aus der A320 Serie um 18 auf 52 reduzieren, auch bei den Langstreckenjets von Typ A350 wurde von 30 auf 23 Maschinen korrigiert. Die Stornierungen entsprechen einem Marktwert von rund 3 Milliarden US Dollar. Auch bei Boeing hat DAE ihr Bestellbuch bereinigt, 10 Boeing 777-300ER und 15 Boeing 787 Bestellungen laufen nicht mehr unter DAE.