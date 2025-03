Düsseldorfer Airport präsentiert Zukunftspläne

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Flughafen Düsseldorf präsentiert sich in diesem Jahr erneut auf der Internationalen Tourismus-Börse ITB in Berlin, der weltweit führenden Fachmesse der Reisebranche.

Vom 4. bis 6. März 2025 stellt der Airport seine Vision „Destination of Excellence", strategische Ziele und Zukunftspläne vor. Düsseldorf will zu den besten Flughäfen Europas in der Kategorie bis 30 Millionen Passagiere gehören – mit exzellenten Prozessen, erstklassigem Service und einem umfassenden internationalen Streckennetz. Pünktlich zur Messe wird der Sommerflugplan 2025 freigeschaltet – mit neuen Zielen, zusätzlichen Airlines und einer noch stärkeren Vernetzung.

Mit über 60 Airlines und rund 165 Destinationen bietet der größte Flughafen Nordrhein-Westfalens eines der vielfältigsten Streckennetze Deutschlands. Düsseldorf verbindet fast alle europäischen Metropolen direkt und bietet mit einem breiten Mix aus traditionellen Netzwerkairlines, Ferienfliegern und Low-Cost-Carriern ein umfassendes Portfolio an Point-to-Point-Strecken, touristischen Verbindungen sowie VFR-Zielen (Visiting Friends and Relatives) für Familien- und Freundschaftsbesuche. Zudem profitieren Passagiere von exzellenten One-Stop-Verbindungen über die großen internationalen Drehkreuze zu Zielen weltweit.

Vielfältiges Angebot für Urlaub, Familienbesuche, Städte- und Geschäftsreisen

Die Reiselust bleibt ungebrochen – sei es für Erholung am Meer, Städtereisen oder den Besuch bei Familie und Freunden. Die Airlines reagieren auf die hohe Nachfrage mit einem erweiterten Angebot. Mallorca und Antalya bleiben mit jeweils bis zu 115 wöchentlichen Verbindungen die beliebtesten Ziele ab Düsseldorf. Auch Griechenland, Italien und die Kanarischen Inseln sind weiterhin stark vertreten.

Zudem rücken einige Trendziele verstärkt in den Fokus. Ägypten überzeugt als attraktive Alternative etwa zur Türkei. Düsseldorf bietet im Sommer bis zu 25 wöchentliche Abflüge nach Hurghada sowie Direktverbindungen nach Kairo, Marsa Alam und Sharm El Sheikh. Auch Tunesien ist mit bis zu 25 wöchentlichen Flügen nach Tunis, Djerba und Monastir gut angebunden – bedient von Eurowings, Tunisair und Nouvelair. Albanien etabliert sich weiter vom Geheimtipp zum beliebten Reiseziel. Eurowings fliegt bis zu fünfmal wöchentlich nach Tirana und trägt damit dem wachsenden Interesse an der Adria-Destination Rechnung.

Neben klassischen Urlaubsdestinationen erweitern zahlreiche Airlines ihr Streckennetz um neue Städteverbindungen. So fliegen Condor, TUIfly und Eurowings jeweils einmal wöchentlich nach Genua. SunExpress baut das Türkeinetz weiter aus und steuert Erzurum (einmal wöchentlich) sowie Bursa (zweimal wöchentlich) an. Insgesamt bietet die Airline damit 20 Ziele in der Türkei ab Düsseldorf an.

Mit 115 Zielen bleibt Eurowings die größte Airline am Düsseldorfer Airport.

Neu im Angebot sind Ljubljana, Mostar, Ponta Delgada (Azoren), Preveza (Griechenland), Sevilla und Warschau.

Weitere neue Strecken ab Düsseldorf

Neben Eurowings nehmen folgende Fluggesellschaften ebenfalls neue Destinationen in ihr Programm auf:

Condor startet mit zwei wöchentlichen Verbindungen nach Larnaka.

TUIfly fliegt saisonal für einige Wochen nach Porto.

Pegasus Airlines verbindet Düsseldorf dreimal wöchentlich mit Dalaman.

Corendon Airlines nimmt Bodrum und Edremit (jeweils zweimal wöchentlich) in den Flugplan auf.

Corendon Airlines Europe fliegt dreimal wöchentlich nach Korfu.

Turkish Airlines ergänzt ihr Angebot um drei wöchentliche Verbindungen nach Antalya.

easyJet kehrt ab dem 30. März nach Düsseldorf zurück und fliegt im Sommer neben London-Gatwick (bis zu 3-mal/Woche) auch Edinburgh (bis zu 2-mal/Woche), Mailand (bis zu 12-mal/Woche), und Nizza (bis zu 4-mal/Woche) an.

Einige neue Verbindungen aus dem Winterflugplan 2024/25 werden im Sommer fortgeführt

Freebird Airlines Europe fliegt einmal wöchentlich nach Skopje.

Air Baltic setzt ihre zwei wöchentlichen Flüge nach Vilnius fort.

Eurowings bietet das winterliche Ziel Rovaniemi für einige Wochen auch im Sommerflugplan an.

Neben easyJet begrüßt der Flughafen Düsseldorf im Sommer 2025 weitere neue Airline-Partner:

Die bulgarische Charterfluggesellschaft Electra Airways fliegt dreimal wöchentlich nach Burgas und Varna.

Die ägyptische Sky Vision Airlines erweitert das Angebot um eine wöchentliche Verbindung nach Sharm el Sheikh.

Die rumänische Chartergesellschaft Star East Airlines bringt zweimal wöchentlich Urlauber nach Hurghada.

Mehr Frequenzen auf beliebten Strecken

Zahlreiche bestehende Verbindungen werden im Sommer weiter ausgebaut – sowohl zu klassischen Urlaubsregionen als auch zu wichtigen Städtezielen. Einige Beispiele:

Antalya wird von Mavi Gök Airlines und Air Anka täglich bedient, während SunExpress ihre Kapazitäten auf 49 wöchentliche Verbindungen erhöht.

Mallorca wird von TUIfly nun bis zu 14-mal wöchentlich angeflogen.

Condor erweitert ihre Flüge nach Olbia auf Sardinien auf fünf pro Woche und stockt Teneriffa auf sechs Verbindungen auf.

Corendon Airlines erhöht die Frequenz nach Izmir auf acht wöchentliche Flüge.

Passagiere profitieren von zusätzlichen Verbindungen zu europäischen Metropolen

British Airways und Eurowings verbinden Düsseldorf und London mit bis zu 50 wöchentlichen Abflügen

Turkish Airlines fliegt 28-mal in der Woche nach Istanbul.

Barcelona ist mit 18 wöchentlichen Verbindungen von Vueling und 19 von Eurowings stark vertreten.

Eurowings stockt ebenfalls interessante Städteziele auf, darunter Stockholm (bis zu 16/7), Rom (bis zu 15/7), Manchester (bis zu 16/7) und Prag (bis zu 14/7).

Von Düsseldorf in die weite Welt

Auf der Fernstrecke bringt TUIfly Reisende zweimal wöchentlich zu den Kapverdischen Inseln nach Boa Vista und Sal.

Aufgrund der zahlreichen Direktverbindungen zu Metropolen in Europa und der Golfregion ist Düsseldorf ein idealer Ausgangspunkt für weltweite Reisen über die großen Hubs. Reisende profitieren von komfortablen Umsteigezeiten und guten Anschlüssen zu weltweiten Destinationen.

Etihad verbindet, nunmehr als Ganzjahresstrecke, die NRW-Landeshauptstadt mit drei wöchentlichen Umläufen mit Abu Dhabi. Emirates bedient die Dubai-Strecke weiterhin zweimal täglich. Qatar Airways bietet zehn wöchentliche Flüge zu ihrem Heimatflughafen in Doha. An den Drehkreuzen der drei Golf-Airlines profitieren Fernreisende von idealen Anschlussmöglichkeiten zu weiteren Zielen wie Bangkok, Delhi, Singapur, Kapstadt und Melbourne.

Darüber hinaus ist Düsseldorf mit den nationalen Carriern optimal in das europäische Streckennetz eingebunden. Ob London, Istanbul, Paris, Madrid, Amsterdam, Kopenhagen, Wien oder Zürich – über diese Drehkreuze erschließen sich Reisenden weitere Verbindungen in alle Welt.

