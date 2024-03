Düsseldorfer Airport erwirtschaftet Gewinn

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat im Geschäftsjahr 2023 den wirtschaftlichen Turnaround geschafft und erzielt mit rund 24,7 Millionen Euro erstmals seit der Corona-Pandemie wieder ein positives Ergebnis.

Dieses positive Resultat entspricht einer Steigerung von rund 36,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

„Das Jahresergebnis ist, insbesondere unter den anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen, ein großer Erfolg. Wir verdanken ihn in erster Linie einer klaren Strategie und der entschlossenen Umsetzung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte und Partner“, so Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH. „Das vergangene Jahr hat uns zugleich darin bestärkt, auch in schwierigen Zeiten gezielt zu investieren. Insbesondere die über zehn Millionen Euro Investitionen in unsere Qualitätsoffensive „Off-Block“ waren sehr gut angelegt. Damit ist es uns gemeinsam gelungen, unsere operative Leistungsfähigkeit erheblich zu steigern und das Reiseerlebnis deutlich zu verbessern. Ab Düsseldorf zu fliegen, war wieder zuverlässig und hat Spaß gemacht.“

Dank „Off-Block“ konnten im vergangenen Jahr 90 Prozent der Passagiere die Sicherheitskontrollen innerhalb von maximal zehn Minuten passieren. Das ist der beste Wert seit fünf Jahren. Zudem führte die Qualitätsoffensive mit deutlich verbesserten Abfertigungsprozessen zu einer gesteigerten Pünktlichkeits-Performance des Airports. Ende vergangenen Jahres belegte der Flughafen Düsseldorf bei der Pünktlichkeit die Spitzenposition unter allen großen deutschen Flughäfen.

Die gestiegene Zufriedenheit der Passagiere spiegelt sich auch in der Reiselust der Menschen wider: Der Flughafen verzeichnete steigende Verkehrszahlen, mit neuen Airlines und Zielen sowie etablierten Fluggesellschaften, die ausgesetzte Strecken wieder aufnahmen oder Frequenzen aufstockten. Insgesamt begrüßte der Airport im vergangenen Jahr mit rund 19 Millionen Fluggästen etwa 20 Prozent mehr Passagiere als im Jahr 2022. Über 151.500 Flugbewegungen des Jahres 2023 entsprechen einem Wachstum von rund 7,8 Prozent im Vorjahresvergleich. Besonders erfreulich: Bei steigendem Verkehr sank die Zahl der verspäteten Landungen in der Nacht im Jahr 2023 um rund zehn Prozent.

„Den erfolgreichen Weg des letzten Jahres wollen wir konsequent weiter gehen“, so Pradeep Pinakatt, Kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Flughafen Düsseldorf GmbH. „Wir blicken positiv in die Zukunft und erwarten für das laufende Jahr ein Verkehrswachstum von circa fünf Prozent und erneut einen Gewinn. In 2023 haben wir einmal mehr bewiesen, welche Kraft in unserem Unternehmen steckt. Wir haben die Krise genutzt und uns erfolgreich neu aufgestellt und ausgerichtet.“ In 2023 hat der Düsseldorfer Flughafen nicht nur ein deutlich positives Ergebnis erzielt, sondern auch eine Nettoentschuldung von rund 112 Millionen Euro. Redeligx und Pinakatt betonen: „Der Abbau unserer Corona-Schulden wird konsequent fortgesetzt. Gleichzeitig hilft uns die weitere Optimierung und Digitalisierung unserer Prozesse dabei, unsere Produktivität zu steigern. Das eröffnet uns zusätzliche Spielräume bei der Arbeit an unseren strategischen Zielen: Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen werden wir auch in den kommenden Jahren sehr bewusst in Exzellenz, Nachhaltigkeit und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren.“

Auf dem Weg zum exzellenten Flughafen beispielsweise setzt der Airport seine Initiative „Off-Block“ fort, um Passagierprozesse zu verbessern, Pünktlichkeit zu steigern und Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Aufbauend auf den erfolgreichen Maßnahmen der letzten Jahre, in denen der Airport den CO2-Ausstoß bereits um rund 80 Prozent gegenüber dem Jahr 2010 reduziert hat, treibt die Flughafen Düsseldorf GmbH weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit voran. Dazu zählt zum Beispiel der Neubau einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von über 14 MWPeak. Außerdem ist der Aufbau und Betrieb einer Wasserstofftankstelle geplant, die eine luft- und landseitig anfahrbare Versorgung für Busse, Sonder- und Nutzfahrzeuge ermöglicht.