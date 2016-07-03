Düsseldorfer Airport erwartet knapp 3,7 Millionen Passagiere

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

Wenn in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Wochen Urlaubsstimmung herrscht, beginnt auch am Düsseldorfer Flughafen eine der aufregendsten Zeiten des Jahres.

Zahlreiche Familien starten in ihren langersehnten Sommerurlaub. Knapp 3,7 Millionen Fluggäste werden für den gesamten Ferienzeitraum erwartet, das sind rund vier Prozent mehr als im Vorjahr. Die zu erwartenden Flugbewegungen liegen mit insgesamt rund 29.900 im Vergleich zu den Sommerferien 2015 bei etwa fünf Prozent im Plus.

Mit rund 700 von den Airlines gemeldeten Flugbewegungen am Freitag, 8. Juli, ist der letzte Schultag traditionell der verkehrsreichste Tag in der Feriensaison. Die meisten Passagiere werden am 29. Juli und am 5. August erwartet. An diesen beiden Freitagen rechnet der Airport jeweils mit rund 85.000 Fluggästen. Zum Vergleich: Im Jahresdurchschnitt zählt Nordrhein-Westfalens größter Airport am Tag etwa 580 Flugbewegungen und rund 60.000 Passagiere.

Wohin zieht es die Urlauber?

Im aktuellen Sommerflugplan des Düsseldorfer Airports können Urlauber aus rund 190 Zielen in weltweit 50 Ländern wählen. Die beliebtesten Reiseziele der Sonnenhungrigen sind in diesem Jahr das spanische Festland, die Kanaren und Balearen sowie Italien und Griechenland. Auf der Fernstrecke zieht es die Urlauber von Düsseldorf aus insbesondere in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Dubai und Abu Dhabi, in die USA mit den Hotspots Florida, New York und San Francisco sowie in die asiatische Metropole Hongkong.

Wer noch auf der Suche nach einem attraktiven Angebot für den Sommerurlaub ist, kann sich auch direkt am Airport inspirieren lassen. Im Reisemarkt auf den Ebenen 2 und 3 des Terminals beraten rund 40 Agenturen Kurzentschlossene bei der Urlaubswahl. „Deutschlands größtes Reisebüro“ ist täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Auch im Internet werden Urlaubssuchende fündig. Auf der Homepage dus.com bietet der Flughafen unter der Rubrik „Flüge buchen“ ein entsprechendes Buchungsportal an.

Tipps für einen entspannten Start in den Urlaub

Die Anreise zum Flughafen sollte frühzeitig erfolgen und ein ausreichender Zeitpuffer eingeplant werden. Hier ist es sinnvoll, sich auch bei der jeweiligen Fluggesellschaft nach den geltenden Vorlaufzeiten zu erkundigen.

Die Vorschriften für das Handgepäck sind für alle Reisenden verpflichtend. Flüssigkeiten wie Getränke, Parfüm, Gels, Pasten oder Lotionen, die Passagiere im Handgepäck mitführen möchten, sind vom Verpackungsvolumen auf 100 Milliliter pro Behältnis beschränkt. Der Fluggast muss diese Behälter in einem durchsichtigen und wiederverschließbaren Plastikbeutel von maximal einem Liter Fassungsvermögen bei der Sicherheitskontrolle vorzeigen.

Mit der kostenlosen „DUS Airport App“ haben Flugreisende alle wichtigen Informationen und Services direkt zur Hand. Sie erhalten Auskunft zu Abflügen und Ankünften, zum Serviceangebot sowie zum eigenen Flugstatus. Darüber hinaus lassen sich einfach Flüge suchen und buchen, Informationen teilen oder die Webcams beobachten. Die App ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar.

Den Passagieren stehen rund 10.000 preisgünstige Urlauberparkplätze im Langzeit- und Langzeit-Spar-Tarif zur Verfügung. Auf den beliebten Parkplätzen P24 und P26 der Marke Parkvogel kosten acht Tage 39 Euro. Die überdachten Parkhäuser P4 und P5 gibt es zum günstigen Parkvogel-Tarif von 69 Euro für acht Tage. Besonders günstig ist das Parken auf dem knapp zwei Kilometer vom Terminal entfernten Parkplatz P13. Dort zahlen Urlauber für acht Tage nur 32 Euro und für jede weitere Woche 14 Euro. Um eine Parkplatzsuche vor Ort zu vermeiden, können Urlauber ihren Wunschparkplatz auch vorab online reservieren und so zusätzlich Geld sparen. So erhalten Urlauber bei Online-Buchung im Parkvogel-Parkhaus P5 beispielsweise 10 Euro Rabatt bei einer Parkdauer von mindestens drei Tagen. Im terminalnahen Parkhaus P7 kostet eine Woche bei Online-Buchung nur 74 Euro und somit weniger als die Hälfte vom regulären Tarif. Weitere Informationen zu den Parkmöglichkeiten stehen unter dus.com/parken zur Verfügung.

Bevor es in den Flieger geht, lohnt sich ein Bummel durch den Shoppingbereich am Düsseldorfer Airport. Über 100 Geschäfte und Restaurants bieten während der gesamten Ferienzeit auf ausgewählte Produkte Sonderangebote an. Gut zu wissen: Am ersten Ferienwochenende können die Passagiere beim Gewinn-spiel „Shop & Win“ kicken und Einkaufsgutscheine im Wert zwischen 5 und 50 Euro gewinnen. Alle Informationen zu den Summer Specials und dem Gewinnspiel bietet ein Flyer, der in allen Shops und Restaurants am Airport ausliegt.

Der Vorabend-Check-in sorgt für einen gelassenen Start am nächsten Morgen. Welche Fluggesellschaften diesen Service anbieten, ist auf der Internetseite unter dus.com oder bei der Hotline unter der Telefonnummer 0211/421-0 abrufbar.

Am Flughafen und während der gesamten Reise gilt: Das Gepäck immer im Auge behalten. Die Polizei rät, dass Geld, Papiere und Wertsachen nur am Körper getragen und beispielsweise nicht lose auf den Gepäckwagen gelegt werden sollten.

Aktuelle Informationen sowie den Flug-, Übersichts- und Lageplan gibt es im Internet unter dus.com, der DUS Airport App und bei der Flughafen-Hotline unter der Telefonnummer 0211/421-0.