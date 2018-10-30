Düsseldorf zieht positive Herbstferienbilanz

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

Düsseldorfer Airport zieht nach den Herbstferien eine positive Bilanz, knapp 1,4 Millionen Fluggäste haben den Flughafen benutzt.

Der Düsseldorfer Flughafen ist mit dem Verlauf der diesjährigen Herbstferien sehr zufrieden. Knapp 1,4 Millionen Fluggäste sind in der Zeit vom 12. bis 28. Oktober in NRWs Landeshauptstadt abgeflogen und gelandet. Der Airport zählte in diesem Zeitraum etwa 11.170 Flugbewegungen. Die Passagier- und Verkehrszahlen liegen damit bei den Fluggästen sowie den Flugbewegungen rund 24 Prozent beziehungsweise 19 Prozent über den Vorjahreswerten. Auf der einen Seite haben dieses Jahr Basiseffekte gegriffen, da die insolvente Air Berlin im letzten Oktober ihr operatives Geschäft eingestellt hatte. Hinzu kam, dass die Herbstferien in diesem Jahr noch komplett in den Sommerflugplan fielen, der traditionell mehr Flugangebote als im Winter bereithält.

„Nach den diesjährigen Oster-, Pfingst- und Sommerferien sind nun auch die Herbstferien an unserem Flughafen sehr gut verlaufen. Trotz des hohen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen langen Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen. Und auch die neue ‚Kiss & Fly‘-Zufahrtsregelung zum Terminal hat sich gut eingespielt“, resümiert Thomas Schnalke, Sprecher der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens. „Unser Dank gilt neben unserer Flughafenbelegschaft auch allen Mitarbeitern in den vielen Firmen am Standort, die mit ihrem Einsatz zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben.“ So wurde unter anderem auch der bisher passagierstärkste Tag in der Geschichte des Düsseldorfer Airports operativ erfolgreich gemeistert. Am Sonntag, 14. Oktober, zählte der Airport 92.834 Fluggäste.

In Europa punkteten in diesem Jahr vor allem die Warmwassergebiete wie die Balearen, die Kanaren, Griechenland und die Türkei. Auch Städtereisen nach London, Wien, Paris, Madrid und New York waren hoch im Kurs. Auf der Fernstrecke waren besonders die Drehkreuze Dubai und Abu Dhabi gefragt.

Seit Sonntag, 28. Oktober, gilt der neue Winterflugplan. Auch hier stehen die Zeichen nach dem Aus der Air Berlin weiterhin auf Wachstum. Rund 60 Fluggesellschaften starten im Winter 2018/19 von NRWs Landeshauptstadt zu über 140 Zielen weltweit. Allein auf der Langstrecke gibt es im Winter 110 wöchentliche Abflüge ab Düsseldorf.

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