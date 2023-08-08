Düsseldorf zieht positive Ferienbilanz

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

Der Flughafen Düsseldorf ist mit den Verkehrszahlen während den Sommerferien zufrieden, die Passagierzufriedenheit steigt ebenfalls.

Steigende Passagierzahlen, Air Defender, Hitzewelle im Juni, Gewitterlagen im Juli, Klimaaktivisten – der Flughafen Düsseldorf war in diesem Sommer vielfach gefordert. In der verkehrsreichsten Zeit des Jahres zeigte sich der Airport operativ stark. Gemeinsam mit seinen Partnern gelang es dem Flughafen, die Auswirkungen verschiedener Einflussfaktoren auf den Flugbetrieb und die Passagierprozesse in Grenzen zu halten und seinen Fluggästen einen entspannten Start in den Urlaub zu ermöglichen.

Die Haupreisezeit lieferte zwei wesentliche Erkenntnisse:

1. Der Aufwärtstrend am Düsseldorfer Airport hält an. Die Nachfrage nach Flugreisen ist ungebremst, insbesondere zu den klassischen Urlaubsdestinationen.

2. Die operative Leistungsfähigkeit des Düsseldorfer Flughafens ist gestiegen. Damit einhergehend auch die Zufriedenheit der Fluggäste mit ihrem Airport.

Der Aufwärtstrend am Düsseldorfer Airport hält an

Vom 22. Juni bis zum Ende des ersten Augustwochenendes verzeichnete der Düsseldorfer Flughafen über drei Millionen Fluggäste bei mehr als 21.000 Starts und Landungen. Damit setzt sich die Erholung nach Corona fort, mit rund zehn Prozent Wachstum bei den Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahr. Besonders gefragt sind in diesem Sommer die Urlaubsklassiker am Mittelmeer, allen voran Spanien, die Türkei, Griechenland und Italien.

„Ich freue mich über die positive Verkehrsentwicklung. Gerade angesichts des Wegfalls vieler innerdeutscher Verbindungen, geopolitischer Faktoren und Lieferengpässen bei neuen Flugzeugen. Ein Plus von rund zehn Prozent mehr Fluggästen im Vergleich zu den Sommerferien des letzten Jahres signalisiert nicht nur eine anhaltend hohe Reisebereitschaft, sondern auch das gestärkte Vertrauen unserer Passagiere“, erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Die steigende Nachfrage machte sich in allen Bereichen des Airports bemerkbar. Die Parkplätze waren sehr gut ausgelastet. Auch das Angebot online buchbarer Stellplätze war in den letzten Wochen sehr gefragt und wurde stark genutzt. Der Flughafen bot etwa die Hälfte der Stellplätze online an, sodass an den Schranken genügend Kapazität für spontane Abholer, Bringer und Parkkunden ohne Reservierung vorhanden war.

Die entspannte, positive Stimmung am Flughafen war auch in den rund 90 Shops und Gastronomiebetrieben zu spüren. Walking Acts wie „Biene Maja“ oder die „Minions“ sorgten für leuchtende Kinderaugen, Gewinnspiele mit Geschenkgutscheinen für Restaurants und Shops kamen bei den Reisenden gut an und sorgten für Kurzweil im Terminal. Durch die zügigen Abläufe hatten die Fluggäste genügend Zeit zum Bummeln und Schlemmen, etwa in den neuen kulinarischen Attraktionen „Brewgate“, „Bistrot“, „Amore“ und „Grab & Fly“. Erstmals in Deutschland präsentierte sich die italienische Marke „MyFamily“ mit hochwertigen, personalisierbaren Tieraccessoires in der Shoppingmall am Airport.

Die Leistungsfähigkeit des Düsseldorfer Flughafens ist gestiegen

Der Flughafen ist schon früh im Jahr in die Offensive gegangen, um den Komfort und die Aufenthaltsqualität für seine Fluggäste zu erhöhen. Im Rahmen des „Off-Block“-Programms wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die auf eine Verbesserung der Sauberkeit im Terminal und eine Beschleunigung der Abfertigungsprozesse abzielen.

Nach der guten Wirkung der Maßnahmen in den Oster- und Pfingstferien bewährte sich das Programm auch während der Sommerferien. Weitgehend reibungslose Abläufe bestimmten das Bild im Terminal. So konnten die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen deutlich reduziert werden. Im Durchschnitt passierten mehr als 90 Prozent der Passagiere die Kontrollstellen innerhalb von zehn Minuten. Selbst in den Verkehrsspitzen lag die Wartezeit in aller Regel kurzzeitig bei maximal 20 bis 25 Minuten.

„In diesem herausfordernden Sommer ist es uns gemeinsam mit unseren Partnern gelungen, unseren Fluggästen einen stressfreien Urlaubsstart zu ermöglichen. Ein besonderes Dankeschön gilt unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihr großer Einsatz und Ihre Hingabe haben maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Passagiere ihren Urlaub mit einem Lächeln beginnen konnten. Und natürlich bedanken wir uns bei allen Fluggästen, die uns ihr Vertrauen schenken“, erklärt Pradeep Pinakatt, kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Flughafen Düsseldorf GmbH, und verspricht: „Auf diesen Erfolg werden wir bauen und unser „Off-Block“-Programm für ein positives Airport-Erlebnis weiter ausrollen.“

Die Fluggäste teilen ihre positive Erfahrung am Airport über das Feedback-System des Flughafens mit. Allein im zweiten Quartal hat der Airport über eine halbe Million Bewertungen von Fluggästen erhalten. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich eine deutliche Verbesserung in der Wahrnehmung der Abläufe und der Servicequalität.

Die höhere Kundenzufriedenheit in diesem Jahr spiegelt sich auch in internationalen Rankings und Awards wider, die auf Basis von Fluggastbefragungen verliehen werden. Beim „European Consumer Airport Index“ der unabhängigen Verbraucherschutzorganisation „Consumer Choice Center“ belegte der Flughafen Düsseldorf kürzlich den dritten Rang – als bestplatzierter deutscher Flughafen in punkto Passagierfreundlichkeit. Bereits im Frühjahr wurde der Düsseldorfer Flughafen bei den renommierten Skytrax-Awards als „Best Regional Airport in Europe“ ausgezeichnet.