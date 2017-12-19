Düsseldorf rechnet mit regem Weihnachtsverkehr

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Düsseldorfer Airport rechnet in den Weihnachtsferien mit 730.000 Passagieren, die Shops und Restaurants sind auch über die Feiertage täglich geöffnet.

Für viele Menschen bedeutet Weihnachtszeit auch Reisezeit. Sie tauschen das ungemütliche Winterwetter gegen warme Temperaturen, den Tannenbaum gegen Palmen oder machen sich auf den Weg zu ihren Familien. Trotz des etwas reduzierten Flugangebots durch die Insolvenzen von Air Berlin sowie Niki und den in diesem Jahr um einen Tag kürzeren Ferien, rechnet der Düsseldorfer Airport in der Urlaubszeit mit rund 730.000 Passagieren. Es werden etwa 6.000 Starts und Landungen erwartet.

Spitzentag wird laut der Prognose der Freitag, 22. Dezember, mit etwa 58.000 Passagieren und 480 Flugbewegungen sein. Allein am ersten Ferienwochenende, von Freitag bis Sonntag, begrüßt NRWs größter Airport rund 135.000 Fluggäste bei etwa 1.100 Flugbewegungen.

Zu den gefragtesten Zielen zählen in den Weihnachtsferien traditionell die warmen Mittelmeerregionen wie die Kanaren, Ägypten oder die Türkei. Auch Städtereisen zum Weihnachtshopping beispielswiese in Wien, London oder Paris sind begehrt. Auf der Fernstrecke sind vor allem Dubai und Abu Dhabi oder auch insbesondere die neuen Karibik-Langstrecken hoch im Kurs.

Während die einen vom Düsseldorfer Airport aus mit dem nächsten Flugzeug in den Weihnachtsurlaub starten, ist für die anderen das Terminal selbst ein beliebtes Reiseziel. Zum Beispiel, um schnell die noch fehlenden Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Um die erhaltenen Präsente direkt wieder umzutauschen. Oder um frische Brötchen für den Festtagsbrunch mit guten Freunden einzukaufen. Schließlich haben die Shops und Restaurants auch im öffentlichen Bereich sogar an Heiligabend, dem ersten und zweiten Feiertag, an Silvester und an Neujahr geöffnet. Im Reisemarkt auf den Ebenen 2 und 3 halten die über 40 Reisebüros noch die neuesten attraktiven Angebote für Kurzentschlossene bereit.

Nähere Informationen zu den Shops, Restaurants und Reisebüros im Düsseldorfer Terminal liefert die Flughafenwebsite unter dus.com oder direkt unter enjoydus.com. Unter dus.com/de-de/parken/parkspecials erfahren Sie, wie sich das Auto günstig am Flughafen abstellen lässt.

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