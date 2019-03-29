Düsseldorf mit erfolgreichem Jahresabschluss

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Düsseldorfer Airport zieht positive Bilanz und kann trotz schwierigem Jahr ein erfolgreiches Geschäftsergebnis auf Vorjahresniveau präsentieren.

Der Düsseldorfer Flughafen kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurückblicken. Das Konzernergebnis beläuft sich auf insgesamt 59,1 Millionen Euro. Der Konzernumsatz lag bei 474,5 Millionen Euro. Damit zählt der Düsseldorfer Airport weiterhin zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Flughäfen Europas. Mit 24,3 Millionen Fluggästen konnte der Airport der Landeshauptstadt das zweiterfolgreichste Verkehrsergebnis in seiner Geschichte erzielen. Und das, obwohl mit der Air Berlin im Herbst 2017 der größte Carrier in Düsseldorf den Flugbetrieb eingestellt hatte.

„2018 war ein herausforderndes Jahr für den Flughafen. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen im Luftverkehr ist das Jahresergebnis darum ein großer Erfolg. In einem gemeinsamen Kraftakt ist es uns zusammen mit unseren Mitarbeitern und Partnern gelungen, das Verkehrsangebot in Düsseldorf binnen eines Jahres nach dem Aus der Air Berlin wiederherzustellen“, betont Thomas Schnalke, Sprecher der Geschäftsführung des größten Flughafens in Nordrhein-Westfalen.

Die Slotnachfrage der Airlines war 2018 in Düsseldorf ungebrochen hoch. Und auch die Menschen reisen weiterhin gerne von und zum Airport der Landeshauptstadt. Dies alles unterstreicht die Marktführerschaft des Düsseldorfer Airports als Flughafen für die Rhein-Ruhr-Region und ganz Nordrhein-Westfalen. „Angesichts der guten Ergebnisse möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die diesen Erfolg im vergangenen Jahr ermöglicht haben: bei unseren Passagieren, den Besuchern, Airlines, Geschäftspartnern und natürlich besonders unseren Mitarbeitern. Wir alle arbeiten täglich daran, die Standortqualität in Düsseldorf immer weiter zu verbessern“, unterstreicht Thomas Schnalke. Als größte Arbeitsstätte in Düsseldorf mit über 20.000 Beschäftigten gibt der Flughafen erhebliche Beschäftigungsimpulse für das Land.

Die Geschäftszahlen der letzten Jahre auf einen Blick: