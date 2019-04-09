Düsseldorf erwartet regen Osterverkehr

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Winter ade. NRWs größter Flughafen erwartet in den zweiwöchigen Osterferien von Freitag, 12. April, bis Sonntag, 28. April, rund 1,2 Millionen Fluggäste.

Die Passagierzahlen liegen damit deutlich über dem Vorjahresniveau (+21,2 Prozent). Mehrere Faktoren kommen hierbei zusammen. Auf der einen Seite greifen Basiseffekte nach dem letztjährigen Wiederaufbau des Flugangebots nach dem Air Berlin-Aus. Hinzu kommt, dass die Ferien in diesem Jahr so spät sind, dass zu diesem Zeitpunkt der Sommerflugplan komplett zum Tragen kommt, der traditionell mehr Flugangebote bereithält, als dies im Winter der Fall ist. Bei den Starts und Landungen geht der Airport in den Osterferien von etwa 10.000 Flugbewegungen aus (+18,2 Prozent).

Zum Start der Ferien rechnet der Düsseldorfer Airport von Freitag, 12. April, bis Sonntag, 14. April, mit rund 226.500 Passagieren und etwa 1.780 Starts und Landungen. Die Passagierreichsten Tage werden voraussichtlich der Freitag (12. April) vor dem offiziellen Ferienbeginn sowie der letzte Feriensonntag (23. April) mit jeweils rund 80.000 Fluggästen. Zum Vergleich: Etwa 67.000 Passagiere und rund 600 Starts und Landungen zählt der größte Airport NRWs an einem durchschnittlichen Tag Angesichts des weiter steigenden Verkehrsaufkommens in ganz Europa hat sich der Düsseldorfer Airport gemeinsam mit seinen Partnern sehr gewissenhaft auf die beginnende Reisezeit vorbereitet. So wurde beispielsweise der regelmäßige Austausch mit allen Systempartnern am Standort weiter intensiviert. Zur Verbesserung der Pünktlichkeit halten Airlines Reserveflugzeuge bereit und haben Puffer in ihrer Umlaufplanung eingebaut. Nach guten Erfahrungen im vergangenen Jahr hat der Flughafen sein Servicepersonal im Terminal aufgestockt, bietet über sein Passagierleitsystem Umleitungen an, wenn es an einer Sicherheitskontrolle einmal voll sein sollte, und hat seine eigene Eingreiftruppe beim Gepäckhandling wieder im Einsatz. Aktuelle Wartezeiten finden die Passagiere bereits in der Flughafen-App, auf der Website sowie vor Ort vor den Zugängen zum Sicherheitsbereich.

Wie gewohnt zieht es die Reisenden vor allem in die Sonne. In diesem Jahr sind die Kanarischen Inseln, die Balearen und das spanische Festland bei den Osterurlaubern besonders beliebt. Hinzu kommen Italien und die Türkei. Auf der Fernstrecke stehen bei den Reisenden vor allem Flüge in die Vereinigten Arabischen Emirate, die Karibik sowie in die USA hoch im Kurs. Gefragte Städteziele sind beispielsweise Wien, London und Paris.

Flughafen Düsseldorf