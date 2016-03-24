Düsseldorf erwartet regen Osterverkehr

Airbus A380 Emirates in Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Flughafen Düsseldorf erwartet in den zweiwöchigen Osterferien von Freitag, 18. März, bis Sonntag, 03. April, rund 952.000 Fluggäste sowie knapp 8.400 Starts und Landungen.

Die Passagierzahlen liegen damit leicht über dem Vorjahresniveau. Zum Start der Ferien rechnet der Düsseldorfer Airport am Freitag, 18. März, mit rund 69.000 Passagieren und etwa 590 Starts und Landungen. Dies ist gleichzeitig auch der Tag mit der höchsten Anzahl an Fluggästen in den gesamten Ferien. Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Tag zählt der Airport rund 61.000 Passagiere und etwa 580 Starts und Landungen.

Wie gewohnt zieht es die Reisenden vor allem in die Sonne. In diesem Jahr sind die Kanarischen Inseln, die Balearen oder das spanische Festland bei den Osterurlaubern besonders beliebt. Auf der Fernstrecke stehen bei den Reisenden vor allem Flüge zu den Drehkreuzen Dubai und Abu Dhabi sowie in die USA nach Florida hoch im Kurs. Gefragte Städteziele sind beispielsweise Barcelona, Mailand, London und New York.

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