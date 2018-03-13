Düsseldorf erwartet regen Ostern Verkehr

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Frohe Ostern! Der Düsseldorfer Flughafen erwartet in den Ferien etwa eine Million Fluggäste.

Winter ade, ab in die Sonne. Nordrhein-Westfalens größter Flughafen erwartet in den zweiwöchigen Osterferien von Freitag, 23. März, bis Sonntag, 8. April, in Düsseldorf rund eine Million Fluggäste sowie etwa 8.880 Starts und Landungen. Zum Start der Ferien rechnet der Airport am ersten Wochenende von Freitag, 23. März, bis Sonntag, 25. März, mit etwa 204.500 Passagieren und rund 1.520 Flugbewegungen.

Passagierreichster Tag wird voraussichtlich der Freitag vor dem offiziellen Ferienbeginn (23. März) – mit circa 74.000 Passagieren und 590 Flügen. Zum Vergleich: Rund 67.400 Fluggäste und etwa 600 Starts und Landungen zählt der größte Airport NRWs an einem durchschnittlichen Tag. Wie gewohnt zieht es die Reisenden zum Osterfest vor allem in die Sonne. In diesem Jahr sind die Kanarischen Inseln, die Balearen oder das spanische Festland bei den Osterurlaubern besonders beliebt. Auf der Fernstrecke stehen bei den Reisenden vor allem Flüge zu den Drehkreuzen Dubai und Abu Dhabi sowie in die USA nach Florida hoch im Kurs.

Aktuelle Service-Informationen gibt es bei der Flughafen-Hotline unter der Telefonnummer 0211-42 10 oder im Internet unter dus.com.