Düsseldorf erreicht 20 Millionen Passagiere

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Flughafen Düsseldorf konnte erstmals nach der Corona Krise wieder die Marke von 20 Millionen Passagieren knacken.

Der grösste Flughafen von Nordrhein-Westfalen konnte gestern einen besonderen Meilenstein feiern: Mit Judith Immel, die zusammen mit ihrem Ehemann Alexander Immel an Bord eines Qatar Airways-Flugs über Doha nach Ko Samui im Golf von Thailand reist, begrüßte der größte Airport Nordrhein-Westfalens seinen 20-millionsten Fluggast in diesem Jahr.

Erstmals seit der Corona-Pandemie erreicht der Flughafen diese Passagierzahl – ein wichtiges Signal für die Erholung des Airports, der zu den Top 30 in Europa zählt und sich nun wieder in die Gruppe verkehrsstarker europäischer Flughäfen wie Kopenhagen, Wien oder Brüssel einreiht.

Ein besonderer Moment – auch für den 20-millionsten Fluggast

Judith und Alexander Immel wurden am Check-in von Mitarbeitenden des Flughafens und der Qatar Airways-Station in Düsseldorf überrascht. Zur Feier dieses besonderen Ereignisses beschenkte Qatar Airways das Paar großzügig mit einem Upgrade in die Business Class. Der Flughafen Düsseldorf machte die Überraschung perfekt, lud die beiden in die Open-Sky-Lounge ein und überreichte ihnen zusätzlich einen Duty-free-Gutschein.

„20 Millionen Passagiere! Das ist ein herausragendes Ergebnis und ein deutliches Zeichen für die Stärke unseres Flughafens,“ betont Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH. „Mein besonderer Dank gilt unseren Gästen, die uns tagtäglich ihr Vertrauen schenken, ebenso dem gesamten DUS-Team sowie allen Airlines und Partnern, die diesen Erfolg mit uns gemeinsam möglich gemacht haben. Trotz globaler Herausforderungen, Lieferengpässen in der Luftfahrt und den Belastungen des deutschen Luftverkehrsmarktes durch hohe staatliche Gebühren und Steuern haben wir gezeigt, dass Düsseldorf verlässlich, leistungsstark und zukunftsorientiert ist. Das gibt uns Schwung und Motivation für 2025.“

Reibungslose Abläufe für ein angenehmes Reiseerlebnis

Der Flughafen Düsseldorf hat 2024 gemeinsam mit seinen Partnern konsequent weiter daran gearbeitet, Prozesse effizienter zu gestalten und den Komfort für Passagiere spürbar zu verbessern. Besonders deutlich zeigt sich dies bei den Sicherheitskontrollen: 95 Prozent der Fluggäste passieren diese mittlerweile in weniger als zehn Minuten. Auch die Pünktlichkeit bleibt auf hohem Niveau. Im bundesweiten Vergleich der großen Airports nimmt Düsseldorf weiterhin einen Spitzenplatz ein und überzeugt auch europaweit mit überdurchschnittlichen Werten.

Ein starkes Signal für die Region

Mit nunmehr über 20 Millionen Passagieren in diesem Jahr festigt der Flughafen Düsseldorf seine Rolle als einer der führenden Airports Deutschlands und als unverzichtbarer Verkehrsknotenpunkt im größten Ballungsraum Kontinentaleuropas. Die stetig wachsende Nachfrage zeigt, wie wichtig der Flughafen für Urlauber, Geschäftsreisende und die gesamte Region ist.