Düsseldorf Airport City II wächst weiter

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

Die Düsseldorf Airport City II, der erfolgreiche Businesspark in unmittelbarer Nähe zum Flughafen, wächst weiter.

Der Erfolg spricht für sich: In der Düsseldorfer Airport City herrscht täglich geschäftiges Treiben, das Businesspark-Konzept in unmittelbarer Flughafennähe hat sich bewährt. Zahlreiche renommierte Unternehmen wie Siemens, Porsche, die Gea Group, das Maritim-Hotel oder der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) haben sich in den vergangenen Jahren dort angesiedelt. Inzwischen sind die Grundstücke des ersten Bauabschnitts am größten Flughafen NRWs alle vermarktet. Nun geht die Entwicklung des Standortes in die nächste Phase. Nach dem Erfolg der Airport City I plant der Flughafen eine Erweiterung des Areals im westlichen Bereich des Airportgeländes. Auf einer Fläche von über fünf Hektar soll mit der Airport City II der hochwertige Immobilienstandort fortgeführt werden.

„Firmenstandorte in Flughafennähe sind gefragter denn je. Insbesondere für international agierende Unternehmen bieten sich an Deutschlands drittgrößtem Flughafen ideale Anbindungen in die ganze Welt. Der moderne Businesspark schafft beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Arbeiten. Das haben die bereits hier ansässigen Unternehmen erkannt. Und auch das neue Areal bietet Businesstreibenden die gleichen Vorzüge. Es eignet sich hervorragend für Bürogebäude mit hochwertiger Architektur und ist ebenso für einen zusätzlichen Hotelstandort äußerst attraktiv“, berichtet Anja Dauser, Geschäftsführerin der Flughafen Düsseldorf Immobilien GmbH (FDI). „In Ergänzung der bereits ansässigen Hotels Maritim sowie Sheraton sehen wir hier eine wert- und sinnvolle Erweiterung des Hotelangebotes am Airport. Daher befinden wir uns bezüglich der Hotelentwicklung bereits in konkreten Planungen. Die Betreiberakquise ist in vollem Gange und die Gespräche mit potentiellen Interessenten werden zeitnah geführt“, so Dauser weiter.

Die Entwicklung des Plangebiets, angrenzend an die Kreuzung Flughafenstraße und Klaus-Bungert-Straße, soll mit maximal neun entstehenden Baufeldern in zwei Phasen erfolgen. Das Bebauungs-planverfahren läuft derzeit. Die Erschließung der Airport City II zieht in Phase Zwei einen Umzug der derzeit dort ansässigen Bundespolizei-inspektion nach sich. Für die Behörde wird am Airport im Zuge des Planungsvorhabens ein neuer, terminalnaher Standort geschaffen.

Das Konzept der neu entstehenden Airport City II beinhaltet die Fortführung von Grünflächenanlagen. „Neben der optimalen Anbindung an das Terminal, das Autobahnnetz und die öffentlichen Verkehrsmittel, sorgt insbesondere auch die parkähnliche Gestaltung des Businessparks für eine hohe Aufenthaltsqualität“, so Dauser. Grünstreifen und Baumbepflanzungen sowie ein weiterer Stadtgarten sollen auch im neuen Areal zum Verweilen einladen. Ein weiterer Vorteil: Anders als an anderen Bürostandorten in Flughafennähe befindet sich die Düsseldorfer Airport City getrennt von Industrieflächen.

Der Projekt- und Fortentwicklung des Businessparks mit seiner repräsentativen Lage inmitten einer der stärksten Wirtschaftsregionen Europas liegt eine klare Konzeption zu Grunde. Dies stets mit dem Ziel des Werterhalts und der Wertsteigerung der Immobilien. Dazu gehört auch, dass die FDI die Qualität und Vielfalt der Architektur mit den Investoren abstimmt. Investoren und Mieter behalten zugleich ihre Freiräume bei der Planung und Gestaltung ihrer Immobilie. Renommierte Architekturbüros entwickeln, planen und realisieren die Gebäudekomplexe mit klaren Linien und schaffen so ein städtebauliches Gesamtbild.

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