Czech Airlines kauft A320neo
19.04.2016 PS
Czech Airlines hat Ende März bei Airbus sieben A320neo bestellt, die neuen Verkehrsflugzeuge sollen ab 2021 ausgeliefert werden.
Ursprünglich wollte die Fluggesellschaft aus Prag sieben A320ceo (conventional engine option) kaufen, jetzt wurde mit dem europäischen Flugzeugbauer ein Auftrag für sieben A320neo (new engine option) ausgehandelt. Czech Airlines hat die Triebwerkwahl noch nicht spezifiziert, zur Verfügung stehen Modelle von CFM International und Pratt & Whitney. Bei ihren A319 setzt die Fluggesellschaft momentan CFM56 Triebwerke von CFM International ein.