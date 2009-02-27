Cyprus meldet Gewinn

Cyprus Airways (Archiv: Robert Kühni)

Cyprus Airways verbucht für das Jahr 2008 einen Nettogewinn von 1,7 Millionen Euro, warnt aber vor kommenden Zeiten.

Während Duzende Airlines grosse Verluste einstecken müssen und andere die Sicherheit der Fusion suchen, meldet Cyprus Airways für das letzte Jahr einen soliden Gewinn von 1,7 Millionen Euro und damit eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahres-Gewinn von 1,2 Millionen. Die beiden profitablen Jahre folgen einer vier Jahre andauernden Phase, in der die Airline 150 Millionen Euro Schulden angehäuft hatte. Trotz gutem Jahresabschluss bleibt man bei Cyprus realistisch was die Zukunft betrifft und beobachtet die Entwicklungen genau, um rechtzeitig darauf reagieren zu können, wenn es nötig ist.