Cyprus Airways wird Streckennetz ausbauen

Cyprus Airways (Archiv: Robert Kühni)

Cyprus Airways wird im nächsten Jahr ihr Streckennetz mit ihrem neuen Airbus A319 ausbauen.

Die mehrheitlich staatliche Fluggesellschaft hat den A319 für sechs Jahre von ILFC geleast und erneuert damit ihre aus 12 je 12,5 Jahre alten Flugzeugen bestehende Flotte auf.

„Das neue Flugzeug wird noch vor Weihnachten auf den bestehenden Strecken eingesetzt,“ sagte der Vorsitzende Kikis Lazarides und ergänzte, dass Cyprus möglicherweise Destinationen in Mitteleuropa, Russland und der Ukraine anfliegen werde, bei denen Nachfrage bestehe. Damit wollen Cyprus, die Regierung und Tourismusorganisation die Folgen der Kreditkrise mildern.

