Cyprus Airways vor dem Bankrott

Bei Cyprus Airways drängt sich eine Finanzhilfe in Millionenhöhe auf, die Fluggesellschaft aus Zypern kämpft momentan ums Überleben.

Nach dem monetären Fastzusammenbruch Zyperns schlittert nun auch die im Staatsbesitz befindliche Cyprus Airways dem Bankrott entgegen. Die zypriotischen Zeitungen berichteten, dass der angeschlagene Flag Carrier eine sofortige Finanzspritze von rund 80 Millionen Euro bräuchte, um das kurzfristige Überleben garantieren zu können. In Nikosia wird derzeit darüber beraten, ob die Fluggesellschaft bereits jetzt oder erst nach der Sommersaison in einen geordneten Konkurs geschickt werden soll. An ein langfristiges Überleben glauben nur noch die wenigstens. Von einer Stilllegung wären rund 560 Mitarbeiter betroffen.