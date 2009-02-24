Cyprus Airways least zwei Airbus 320

Die zyprische Nationalfluggesellschaft Cyprus Airways wird während sechs Jahren zwei Airbus A320 leasen.

Die nationale Fluggesellschaft Zyperns Cyprus Airways wird während sechs Jahren zwei Airbus A320 leasen.

Der Vertrag mit einem irischen Unternehmen hat eine Option auf weitere 12 bis 24 Monate. Die Flugzeuge sollen zwischen März und April in Zypern eintreffen, pünktlich zur Sommersaison. Cyprus hat zurzeit 11 Airbusse mit einem Durchschnittsalter von 12,5 Jahren, wird aber zwei ihrer älteren Flugzeuge abstossen.