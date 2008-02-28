Cyprus Airways kann erstmals kleinen Gewinn ausweisen

Cyprus Airways (Archiv: Robert Kühni)

Cyprus Airways hat nach vier Jahren in den roten Zahlen erstmals wieder einen Gewinn von 1.2 Millionen Euro ausgewiesen.





Die Airline teilte mit, dass sie ihren Cash-Flow mit einem garantierten, langfristigen Darlehen der Regierung gesichert habe. Sie werde weiterhin den Restrukturierungsplan zur Maximierung des Einkommens und Reduzierung der Ausgaben umsetzen. Das Gesamteinkommen 2007 betrug 288.7 Millionen, eine Zunahme von 7.6%, die die Gesellschaft vornehmlich mit dem erhöhten Flugverkehr und dem verbesserten Yield begründete. Die Ausgaben stiegen ebenfalls um 3.6% auf 282.8 Millionen Euro, während sich der Betriebsgewinn auf 5.4 Millionen Euro belief.