Cyprus überlegt sich eine Teilerneuerung der Flotte

Cyprus Airways (Archiv: Robert Kühni)

Cyprus Airways will vielleicht einen Teil ihrer Flotte durch energieeffizientere Flugzeuge ersetzen, so die Airline.

Die Fluggesellschaft glaubt, die Erneuerung bis zur nächsten Sommersaison durchführen zu können. Bereits 2002/2003 hatte Cyprus eine kostspielige Teilverbesserung der Flotte durchgeführt, was ihr einige Kritiken einbrachte. Doch die Airline begründet die Notwendigkeit mit dem Treibstoffverbrauch der Maschinen, die, je älter, desto energie-uneffizienter sind. Cyprus Airways gehört zu 69% der Regierung und besitzt 11 Airbus Flugzeuge im Alter von durchschnittlich 12,5 Jahren.