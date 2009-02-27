Cypriot Helios wegen Absturz 2005 vor Gericht

Gestern wurde das Gerichtsverfahren im Fall des Absturzes einer Boeing 737-300 von Cypriot Helios Airways 2005 eröffnet.

Den vier ehemaligen Führungskräften wird vorgeworfen, für den Tod von 121 Menschen verantwortlich zu sein. Die Anklage lautet auf Todschlag.

Die Untersuchung hat ergeben, dass auf dem Flug mit einer Boeing 737-300 von Larnaca, Zypern, nach Prag ein Sauerstoffmangel auftrat, wodurch fast jeder an Bord sofort bewusstlos wurde. Während zwei Stunden flog das Flugzeug mit Autopilot weiter, bis das Kerosin ausging und es in einen Hügel nördlich von Athen krachte. Der Sauerstoffmangel kam durch eine Fehleinstellung eines Sauerstoffregulationsgeräts zustande. Werden die Angeklagten für schuldig befunden, droht ihnen lebenslanger Haft.