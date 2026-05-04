Currywurst an Bord bei Eurowings

Eurowings Airbus A320 Blue Sky (Foto: Eurowings)

Eurowings serviert ein neues Highlight an Bord: Seit dem 1. Mai ist die neue Currywurst by Tim Raue im Wings Bistro erhältlich.

Gemeinsam mit dem Berliner Spitzenkoch bringt Deutschlands größter Ferienflieger ein Gericht an Bord, das Kultstatus genießt – neu interpretiert, hochwertig umgesetzt und gemacht für scharfe Genussmomente über den Wolken.

Zusammen mit Tim Raue wurde die Currywurst gezielt für das Wings Bistro entwickelt. Da Geschmack in Reiseflughöhe anders wahrgenommen wird als am Boden, ist die Rezeptur entsprechend abgestimmt. Ausgewogene Würze, aromatische Saucen und klare Geschmacksnoten sorgen dafür, dass das Produkt auch über den Wolken voll zur Geltung kommt. Zum Einsatz kommt dabei eine Wurst der Traditionsmetzgerei Dönninghaus aus Bochum, die für ihre handwerkliche Qualität bekannt ist. Die neue Currywurst ist damit mehr als nur ein Snack: Sie steht für das, was Eurowings ausmacht – unkomplizierter Genuss, nah an den Vorlieben der Gäste und mit einem klaren Fokus auf Qualität.

„Unsere Gäste wünschen sich Produkte, die vertraut sind und gleichzeitig überraschen. Mit der Currywurst by Tim Raue bringen wir einen deutschen Klassiker in neuer Qualität an Bord. Sie passt perfekt zu Eurowings: unkompliziert, beliebt und mit besonderem Geschmack“, sagt Patrick Door, Head of Customer Experience & Product Management.

„Currywurst ist Kult. Mir war wichtig, für Eurowings eine Variante zu entwickeln, die Geschmack, Qualität und meine typische Aromenwelt aus Süße, Säure und Schärfe vereint – mit einer Würzsauce aus Jaipur-Curry, weißen Zwiebeln, Chili und ein paar Geheimnissen. So schmeckt Berlin über den Wolken“, sagt Spitzenkoch Tim Raue.

Die neue Currywurst by Tim Raue ist ab dem 1. Mai im Wings Bistro auf allen Eurowings Flügen erhältlich, deren Flugzeit die Zubereitung warmer Speisen ermöglicht. Zum Preis von 8,90 Euro erhalten Gäste eine knackig gegrillte Schweinefleischwurst in Pelle mit fruchtiger Tomatensauce und würziger Curry-Zwiebel-Sauce. Das neue Produkt ist auf zahlreichen innereuropäischen Eurowings Strecken verfügbar – solange der Vorrat reicht.

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