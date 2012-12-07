Corsair übernimmt ersten Airbus A330

Die korsische Fluggesellschaft Corsair konnte am 27. November 2012 ihren ersten Airbus A330-300 übernehmen.

Der erste von zwei gekauften A330-300 Langstreckenjets wurde der TUI Tochter in Toulouse übergeben. Corsair betreibt bereits einen Airbus A330-200 und wird den neuen Airbus A330-300 hauptsächlich ab Paris zu den französischen Überseegebieten in der Karibik, nach Kanada, zu Feriendestinationen im indischen Ozean und nach Afrika einsetzen. Bei dem A330 handelt es sich um ein zweistrahliges Langstreckenverkehrsflugzeug. Airbus konnte bislang mehr als 1200 dieser Maschinen verkaufen, rund 900 stehen im aktiven Linienbetrieb.