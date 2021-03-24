Corona Tests in Münster Osnabrück

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Am Flughafen Münster Osnabrück (FMO) werden ab sofort kostenlose Corona-Schnelltests angeboten.

Das Corona-Testzentrum am Flughafen Münster Osnabrück bietet ab sofort auch kostenlose Schnelltests an. Diese werden im Rahmen der wöchentlichen kostenfreien Bürgertests durchgeführt. Mitzuführen sind die Krankenversichertenkarte sowie ein Ausweisdokument.

Darüber hinaus werden weiterhin auch PCR-Tests zu einem Preis von 80 Euro (Stand: März 2021) angeboten. Das Ergebnis bekommen Getestete innerhalb von 24 Stunden per E-Mail.

Das Testzentrum steht nicht nur für Fluggäste offen, sondern auch für testwillige Bürgerinnen und Bürger. Das Testzentrum befindet sich im Terminal 2 und ist zwischen 07.00 Uhr und 21.00 Uhr geöffnet.

FMO