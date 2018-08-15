Corendon kauft weitere Boeing 737 MAX

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Die türkische Fluggesellschaft Corendon Airlines hat laut eigenen Angaben bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für drei weitere Boeing 737 MAX 8 unterzeichnet.

Die Charter Airline Corendon hat im Mai ihre erste fabrikneue Boeing 737 MAX 8 übernommen und ist mit dem Flugzeug so zufrieden, dass bei dem US amerikanischen Flugzeugbauer Boeing drei weitere Flugzeuge dieses Typs in Auftrag gegeben wurden. Zwei Maschinen aus dieser Bestellung sollen im nächsten Mai und Juni ausgeliefert werden und das dritte Flugzeug soll dann im Mai 2020 an Corendon übergeben werden.