Corendon bietet neue Zahlungsoptionen mit Klarna

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Corendon Airlines baut mit Klarna die Auswahl an Zahlungsmethoden auf der Website der Ferienfluggesellschaft weiter aus.

Der insbesondere in der DACH-Region weit verbreitete Zahlungsdienstleister offeriert flexible Bezahlmöglichkeiten und eröffnet Passagieren damit zusätzliche Optionen bei der Flugbuchung.

Mit der Integration von Klarna in die Infrastruktur von Corendon Airlines können Fluggäste aus verschiedenen Bezahlmethoden wählen. Dazu gehören Sofort- und Ratenzahlung, Bezahlung in bis zu 30 Tagen sowie Finanzierung. Welche Varianten verfügbar sind, richtet sich nach dem Land, in dem das jeweilige Klarna-Konto registriert ist. Die Bezahlung mit Klarna ist derzeit in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Belgien, der Schweiz, Polen und Großbritannien möglich. Weitere Märkte sollen folgen.

Mehr Komfort von der Bezahlung bis zur Buchungsverwaltung

Corendon Airlines setzt mit der Erweiterung ihre Strategie fort, das Zahlungsangebot noch stärker an die Bedürfnisse ihrer Passagiere in den verschiedenen Märkten anzupassen und zugleich den digitalen Buchungsprozess weiter zu verbessern. Neben Klarna stehen auf der Website der Fluggesellschaft bereits Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay und PayPal sowie weitere länderspezifische Zahlungslösungen zur Verfügung (Angebot variiert je nach Land und Region).

„Wir entwickeln unsere digitalen Lösungen kontinuierlich weiter, um das Reiseerlebnis unserer Gäste in jeder Phase des Buchungsprozesses einfacher, flexibler und ganz nach ihren Wünschen zu gestalten“, erklärt Erkan Erbay, CFO von Corendon Airlines. „Mit Klarna bieten wir zusätzliche Bezahlmodelle, die unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Gleichzeitig können unsere Passagiere ihre Bestellungen bequem über die Klarna-App im Blick behalten. Nach der Einführung auf unserer Website planen wir, Klarna im nächsten Schritt auch in unsere mobile App zu integrieren.“

„Corendon Airlines und Klarna verfolgen dasselbe Ziel: Reisen vom ersten Klick an einfach und transparent zu gestalten“, erklärt Nicole Defren, Head of Europe bei Klarna. „Die Buchung eines Urlaubs ist ein besonderer Moment und sollte mit klaren Wahlmöglichkeiten verbunden sein. Beim Bezahlen mit Klarna sehen Kunden genau, welche Beträge wann fällig werden. Denn die Buchung eines Fluges sollte genauso reibungslos verlaufen wie die Reise selbst.“

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.