Corendon arbeitet mit sonnenklar.TV zusammen

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Gemeinsam Richtung Sonne: Corendon Airlines und sonnenklar.TV starten Partnerschaft.

Die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines und der Fernsehsender sonnenklar.TV starten eine intensive Zusammenarbeit und unterstreichen damit das gemeinsame Ziel, attraktive Reiseangebote für Urlauber im deutschsprachigen Raum zu schaffen. Die Kooperation vereint die langjährige Expertise von Corendon Airlines im Bereich der Ferienflüge mit der hohen Reichweite und Vertriebsstärke von sonnenklar.TV.

„Wir freuen uns, mit sonnenklar.TV einen starken Partner an unserer Seite zu haben, mit dem wir unsere Flugangebote noch besser auf die Bedürfnisse der Reisenden abstimmen können“, sagt Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines. „Gemeinsam möchten wir unseren Gästen ein noch komfortableres Flugerlebnis ermöglichen, damit sie ganz entspannt in den Urlaub starten.“

„Mit Corendon Airlines gewinnen wir 2026 einen verlässlichen Airline-Partner, der konsequent den Ausbau von Kapazitäten, Komfort und Kerndestinationen vorantreibt“, ergänzt Kristijan Schellinger, Geschäftsführer sonnenklar.TV. „Der Flugplan spiegelt exakt die Nachfrage der sonnenklar.TV Gäste wider, die Türkei, Ägypten oder die Kanaren bereits fest auf ihrer diesjährigen Urlaubsliste haben. Gerade im Jubiläumsjahr von sonnenklar.TV bildet diese Partnerschaft damit eine starke Grundlage für das gemeinsame Wachstum zweier etablierter Marken mit jahrzehntelanger Erfahrung.“

Sharm el Sheikh neu ab diesem Winter

Bereits seit dieser Wintersaison ergänzt der ägyptische Badeort Sharm el Sheikh am Roten Meer das Streckennetz von Corendon Airlines. Das beliebte Ziel an der Südspitze des Sinais zählt zu den gefragtesten Ganzjahresdestinationen und überzeugt mit sommerlichen Temperaturen, erstklassigen Hotelresorts sowie hervorragenden Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten. Seit November 2025 bedient Corendon Airlines Sharm el Sheikh jeden Dienstag und Freitag ab Düsseldorf, Hannover und Nürnberg.

Über sonnenklar.TV

sonnenklar.TV ist eine Marke der EUVIA TRAVEL GmbH. Diese erzielt jährlich Gesamtumsätze von mehr als 500 Millionen Euro, davon zur Hälfte über die sonnenklar.TV-Franchise- und Partnerbüros mit bundesweit rund 225 Filialen. Damit und einer Live-Strecke von 60 Stunden pro Woche ist sonnenklar.TV Marktführer unter den Reiseshoppingsendern weltweit. Der Fernsehsender ist täglich bundesweit 24 Stunden über Kabel, Satellit, Streaming Plattformen wie Magenta.TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Android.TV sowie HbbTV und Smart.TV Apps für Samsung und LG-Endgeräte zu empfangen. Im Internet ist das Programm zudem unter www.sonnenklar.tv als Livestream abrufbar. Laut Studie des Meinungsforschungsinstituts Talk im Februar 2021 erreicht sonnenklar.TV täglich bis zu 2 Mio. Zuschauer. Der TÜV Saarland hat dem Sender im Juli 2025 die Gütesiegel für „Preis/Leistung“ und „Kundenzufriedenheit“ jeweils mit der Bewertung „SEHR GUT (1,7)“ verliehen.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.