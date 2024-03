Corendon als Reisepartner für Fussballteams

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Erfolgreiches Fussballsponsoring von Corendon Airlines: Fußballteams aus England, Curaçao und der Türkei trainieren gemeinsam in Antalya.

Drei dynamische Fußballteams, ein gemeinsamer Trainingsort, zwei Freundschaftsspiele: Die Kicker von Hull City in England, die Nationalmannschaft von Curaçao sowie Corendon Alanyaspor absolvieren derzeit ihr Trainingslager in Antalya, wo sie auch auf dem Spielfeld aufeinandertreffen. Dieses besondere Zusammentreffen Situation wird durch das Engagement der Corendon Tourism Group und ihrer Tochterunternehmen wie Corendon Airlines ermöglicht, wodurch sie ihre Rolle als Wegbereiter im internationalen Sportgeschehen betonen.

Seit 2022 fungiert Corendon Airlines als offizieller Reisepartner des Fußballclubs von Hull City, der aktuell in der EFL Championship, der zweithöchsten englischen Spielklasse nach der Premier League, spielt. Schon im letzten Sommer brachte Corendon Airlines die „Tiger“ mit einer speziell in den Vereinsfarben gestalteten Maschine, inklusive Logo und Schriftzug, im Rahmen der „Corendon Summer Tour“ zu einem Trainingslager und zu Freundschaftsspielen in die Türkei.

In diesem Jahr bleibt die von Liam Rosenior gecoachte Mannschaft bis zum 23. März 2024 in Antalya und tritt am Donnerstag, 21. März, 16 Uhr, gegen die Nationalmannschaft von Curaçao unter der niederländischen Trainerlegende Dick Advocaat im Corendon Airlines Park-Stadion Antalya an. Der Reiseveranstalter Corendon mit Sitz in den Niederlanden unterstützt als Reisepartner das Team der Karibikinsel.

Die Corendon Tourism Group hat eine enge Verbindung zu den Niederländischen Antillen, sie betreibt dort drei eigene Hotels und bedient mit ihrer Fluglinie Corendon Dutch Airlines die Strecke von Amsterdam nach Curaçao.

Das zweite Freundschaftsspiel findet am Sonntag, 24. März 2024, 15:30 Uhr, statt. Dabei treffen die Fußballer aus Curaçao auf Corendon Alanyaspor, ein Team aus der türkischen Süper Lig.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.