Corendon Flüge ab Köln Bonn

Flughafen Köln Bonn Low Pass (Foto: Robert Kühni)

Die Fluggesellschaft Corendon Airlines verstärkt ihr Engagement am Airport Köln Bonn und eröffnet eine weitere Basis in Deutschland.

Ab Mai stationiert die Airline ein Flugzeug in Köln/Bonn und fliegt im Sommer 25 mal wöchentlich zu 11 beliebten Ferienzielen am Mittelmeer, auf den Kanarischen Inseln, in der Türkei, in Griechenland und Ägypten. Das Flugzeug, das am Flughafen stationiert wird, ist eine Boeing 737 MAX 8 - eine neue Version der Boeing 737, die erst seit letztem Jahr auf dem Markt ist. Das Flugzeug ist um etwa 15 % sparsamer und emittiert deutlich weniger CO2 als seine Vorgänger. Zudem fliegt es besonders geräuscharm. Neben der fest stationierten Maschine kommen künftig auch weitere Boeing 737-800 Jets der Airline in Köln/Bonn zum Einsatz, um die 11 Sonnenziele anzufliegen.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Corendon Airlines beim Ausbau ihres Angebots für unseren Airport entschieden hat und zudem unser Vorfeld um die hochmoderne Boeing 737 MAX 8 bereichert. Unsere Passagiere können aus 11 attraktiven Sonnendestinationen der Airline wählen und werden mit einem Flugzeug der neuesten Generation an ihr Urlaubsziel gebracht“, sagt Johan Vanneste, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Y?ld?ray Karaer, Mitbegründer der Corendon Tourism Group und CEO von Corendon Airlines ergänzt: „Als Corendon Airlines freuen wir uns, unsere fabrikneue Boeing 737 MAX 8, die 2019 ausgeliefert wird, am Flughafen Köln/Bonn zu stationieren. Wir haben auf den Strecken in die Türkei und zu anderen beliebten Urlaubszielen eine Kapazität von 260.000 Sitzplätze eingeplant. Neben der Nutzung des Flughafens als neue Basis binden wir Köln/Bonn auch an andere Corendon-Basen in verschiedenen Ferienregionen an. Wir erwarten, dass der Sommer 2019 eine tolle Saison wird. In den kommenden Jahren wollen wir unsere Aktivitäten in Köln/Bonn weiter fortsetzen, die Anzahl der hier stationierten Flugzeuge erhöhen und unser Portfolio durch beliebte Urlaubsziele - insbesondere in Anatolien - erweitern.“

Corendon Airlines fliegt im Sommer von Köln/Bonn aus nach Izmir (3 Flüge pro Woche), Antalya (7 Flüge), Alanya-Gazipasa (1 Flug), Hurghada (2 Flüge), Fuerteventura (1 Flug), Las Palmas auf Gran Canaria (1 Flug), Teneriffa (1 Flug), Heraklion auf Kreta (3 Flüge), Kos (2 Flüge), Rhodos (2 Flüge) und nach Palma de Mallorca (2 Flüge).

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