Corendon Airlines startet Pilgerflüge nach Saudi-Arabien

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Nonstopverbindungen für die „kleine Pilgerfahrt“ ab Deutschland, Österreich und den Niederlanden zu den heiligen Stätten des Islam. Corendon erwartet rund 5.000 Passagiere bis Januar 2026.

Ab sofort unterstützt Corendon Airlines in Deutschland, Österreich und den Niederlanden lebende Muslime, die an der Omrah, der „kleinen Pilgerfahrt“ nach Mekka, teilnehmen möchten, mit Nonstopflügen nach Dschidda. Bis Januar 2026 wird die Airline rund 5.000 Gäste zu den heiligen Stätten des Islam nach Saudi-Arabien befördern.

Das Angebot wurde zusammen mit dem auf Pilgerreisen spezialisierten Reiseveranstalter Royal Avis Aviation entwickelt und umfasst Flüge ab Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln/Bonn, Nürnberg, Salzburg, Wien und Amsterdam. Die rund sechsstündigen Flüge nach Saudi-Arabien führen alle nach Dschidda; zurück geht es jeweils ab Medina, der zweitheiligsten Stadt im Islam.

„Im Jahr unseres 20-jährigen Bestehens freuen wir uns sehr, für unsere Gäste dieses neue Angebot aufzulegen“, betont Atilay Batu, Chief Operating Officer bei Corendon Airlines. „Mit der Verbindung nach Dschidda und ab Medina wollen wir Pilger auf dieser wichtigen Reise begleiten. Wir bringen sie direkt ans Ziel und bieten ihnen außerdem an Bord ein harmonisches, komfortables Reiseerlebnis.“

Den Auftakt für die neuen Pilgerflüge bildete heute Morgen um 7 Uhr der Flug einer Boeing 737-800 von Corendon Airlines ab dem Köln Bonn Airport. „Unsere Region zeichnet sich durch ihre Vielfalt von Menschen, Nationalitäten und Religionen aus. Daher ist ein Ziel wie Dschidda im Angebot wichtig, um den Bedürfnissen der Fluggäste muslimischen Glaubens gerecht zu werden“, weiß Cenk Özöztürk, Geschäftsführer der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass unser Partner Corendon Airlines es in diesem Herbst ermöglicht, die heiligen Stätten komfortabel und stressfrei per Direktflug vom Köln Bonn Airport zu erreichen.“

Die Omrah kann das ganze Jahr über stattfinden, doch gelten außerhalb der Hadsch-Saison die Herbstmonate dank des angenehmen Wetters zu dieser Zeit als besonders geeignet. Darüber hinaus ist Dschidda nicht nur das Tor nach Mekka, sondern auch touristisch sehr interessant. Die Altstadt von Dschidda gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, zudem gibt es Badestrände am Roten Meer, und viele kleine Küstenorte befinden sich ganz in der Nähe.

Weitere Informationen zu Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com.

