Corendon Airlines mit neuem vierstufigen Tarifmodell

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines hat ihre Tarifstruktur umfassend überarbeitet und führt ein neues vierstufiges Tarifmodell ein.

„Mit der Neuausrichtung wollen wir noch besser auf die Wünsche unserer Kunden eingehen. Dazu haben wir die Produkte transparenter gestaltet und heben die Differenzierungen je nach Tarif klar hervor“, erklärt Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines. „Unterm Strich vereinfachen wir das Angebot und stärken gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit.“

Vier Stufen: Lite, Eco, Comfort und Premium

Die neue Tarifwelt besteht aus den vier Produkten Lite, Eco, Comfort und Premium. Im neu geschaffenen Lite-Tarif ist ausschließlich die Mitnahme einer kleinen Tasche (40 × 30 × 20 cm) an Bord inkludiert. Der Eco-Tarif umfasst neben einer kleinen Tasche zusätzlich ein klassisches Handgepäck (55 × 40 × 25 cm) mit maximal zehn Kilogramm. Wer auf das Handgepäckstück verzichtet und lieber einen Koffer bis maximal 20 Kilogramm aufgeben möchte, ist mit dem Comfort-Tarif bestens beraten. Dieser unterstützt dabei, die Belegung der Gepäckfächer in der Kabine zu reduzieren, das Ein- und Aussteigen schneller zu gestalten und damit den Reisekomfort aller Passagiere zu erhöhen. Der Premium-Tarif bietet das umfassendste Leistungspaket mit einer kleinen Tasche, einem Handgepäck bis zehn Kilogramm und einem Aufgabegepäckstück mit maximal 30 Kilogramm. Zudem sind die kostenfreie Sitzplatzauswahl, eine Mahlzeit an Bord sowie Priority Check-in und Priority Boarding enthalten.

Streckenspezifische Gepäckregelung

Trotz der neuen Tarifstruktur bleibt bei Corendon Airlines die differenzierte Gepäckstrategie, die sich nach dem Zielgebiet richtet, erhalten. Auf klassischen Urlaubsstrecken gelten die genannten Regelungen. Nach Anatolien ermöglicht die Fluggesellschaft höhere Freigepäckmengen und geht damit gezielt auf die Bedürfnisse dieser Passagiere ein. So können Fluggäste mit dem Eco-Tarif ein Gepäckstück mit 20 Kilogramm, mit dem Comfort-Tarif eines mit 30 Kilogramm sowie mit dem Premium-Tarif zwei Koffer mit einem Gesamtgewicht von 35 Kilogramm aufgeben.

Leistungen bestehender Tickets bleiben unverändert

Trotz der Anpassungen bleiben sämtliche operativen Abläufe für Vertriebspartner und Kunden unverändert. Bereits ausgestellte Flugtickets behalten ausnahmslos ihre zum Zeitpunkt der Buchung geltenden Inklusivleistungen sowie die entsprechenden Storno- und Umbuchungsrichtlinien.

Weitere Informationen zu Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.