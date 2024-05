Corendon Airlines geht schwungvoll in die Sommersaison

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Ein starker Jahresauftakt, steigende Auslastungsraten und ein umfangreiches Angebot in der Sommersaison: So positioniert sich Corendon Airlines als attraktiver Partner für Urlaubsreisen aus der DACH-Region.

Die Fluggesellschaft Corendon Airlines steuert rund 30 verschiedene Feriendestinationen an, sie bietet mehr als 300 Verbindungen pro Woche aus der Deutschland, Österreich und der Schweiz und sie verfügt über mehr als drei Millionen Sitzplätze im Sommerflugplan. Zu den am meisten frequentierten Strecken gehören die traditionell beliebten Reiseziele Türkei, Spanien/Kanarische Inseln, Marokko, Griechenland und Ägypten.

Im März 2024 steigerte Corendon Airlines die Sitzplatzanzahl gegenüber dem Vorjahresmonat um etwa 37 Prozent. Im gesamten ersten Quartal 2024 nahm die Kapazität um 14 Prozent zu. Die Auslastungsraten lagen dabei im Januar 2024 bei 66, im Februar bei 78 und im März bei 81Prozent. Parallel zur höheren Auslastung stieg auch die Zahl der Passagiere: Im März 2024 registrierte Corendon Airlines einen Zuwachs von über 25% im Vergleich zum März des Vorjahres.

„Mit dem Sommerflugplan heben wir von 20 deutschen Airports ab – mehr als jede andere Fluggesellschaft“, sagt Mine Aslan, Chief Commercial Officer von Corendon Airlines. „Die DACH-Region ist unser wichtigster Markt. Unser Angebot entspricht daher genau den Reisewünschen unserer Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.“

Türkei und Kanarische Inseln mit meisten Verbindungen

Am häufigsten steuert die Airline von Deutschland aus die Türkei an: 150Flüge wöchentlich verbinden Reisende mit 13Destinationen – von den idyllischen Badebuchten Antalyas über malerische Küstenorte wie Bodrum bis hin zu geschichtsträchtigen Stätten an der Ägäis. Aus Österreich starten 15 Corendon-Flüge nach Antalya und Izmir. Schweizer Reisende haben die Möglichkeit, sechsmal pro Woche von Zürich und Basel direkt nach Antalya zu gelangen.

35 Direktflüge starten von deutschen Flughäfen zu gefragten Urlaubsorten auf den Kanaren und Balearen (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Mallorca, Teneriffa). Ein breites Angebot für alle, die Entspannung oder Abenteuer in ihrem Urlaub suchen.

Griechenland, Ägypten und Marokko bleiben begehrt

Griechenland und seine Inseln zählen weiterhin zu den Top-Destinationen der Urlauber. Von zehn deutschen Flughäfen aus bringt Corendon Airlines Reisende jede Woche 40-mal zu begehrten Orten wie Korfu (CFU), Heraklion (HER), Kos (KGS) und Rhodos (RHO). In Österreich heben Passagiere aus Graz, Linz und Salzburg fünfmal Richtung Heraklion ab, während ab Basel zwei Flüge in die Hauptstadt Kretas führen.

Ägypten erlebt als Urlaubsziel ein Revival: Corendon Airlines steuert Hurghada mit insgesamt 32 Flügen aus Deutschland an, während aus Österreich fünfVerbindungen verfügbar sind. In Marokko ergänzt Fes als neues Ziel neben Tanger und Nador das Sommerangebot. Aus Deutschland gibt es sechsmal pro Woche die Möglichkeit, diese drei Städte zu erreichen.

Kurzfristige Kapazitäten im Mai und Juni

Die aktuellen Buchungszahlen signalisieren eine starke Nachfrage für Sommerreisen zu allen von Corendon bedienten Destinationen. „Besonders im Mai und teilweise im Juni, also vor der Hauptreisesaison, findet man aber immer wieder kurzfristige Kapazitäten, zum Beispiel nach Ägypten und auf die Kanaren“, so Thomas Braun, Deutschlandchef von Corendon Airlines. „Davon machen gerade Einzelreisende und Familien mit nicht-schulpflichtigen Kindern gerne Gebrauch.“

Von Amsterdam in die Karibik

Die Schwestergesellschaft Corendon Dutch Airlines setzt ihre Strategie fort, die eigene Flotte zu erneuern und hat eine Boeing 737-9 in Betrieb genommen. Die Airline bedient außerdem seit Ende 2023 mit einem Airbus A 350 die Langstreckenverbindung zwischen Amsterdam und Curaçao. Aufgrund der hohen Beliebtheit wurde die Frequenz von vier auf fünf Flüge pro Woche erhöht. Die Corendon Tourism Group hat eine enge Verbindung zu der Insel im Karibik – sie betreibt dort inzwischen drei eigene Hotels.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.