Corendon Airlines fliegt Basketballclub

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Zwei Gewinner kommen zusammen: Der erfolgreiche griechische Basketballclub Panathinaikos BC nutzt in der Saison 2023/24 Corendon Airlines für seine Auswärtsspiele in Europa.

Mit dieser Partnerschaft unterstreicht die „Airline der Erstflüge“, die unter anderem Direktverbindungen aus Europa zu den griechischen Inseln anbietet, ihre langjährige Unterstützung für den Breitensport. Der erste Flug mit Corendon Airlines führte das Basketballteam am 2. November 2023 von Athen nach Barcelona zum anstehenden EuroLeague-Match gegen den FC Barcelona.

Bis heute hat Panathinaikos 39 Meisterschaften und 66 Titel errungen. Diese eindrucksvolle Erfolgsgeschichte will der Verein – der vom ehemaligen türkischen Basketball-Nationalspieler Ergin Ataman trainiert wird – als Partner von Corendon Airlines fortsetzen. Nach der Unterzeichnung der Partnerschaft am Athener Flughafen Eleftherios Venizelos tauschten Mannschaft und Piloten symbolische Geschenke aus (ein Trainings-Jersey gegen ein Corendon Airlines-Flugzeugmodell) und posierten für ein Fotoshooting auf dem Vorfeld, bevor der Flieger zum Match nach Barcelona startete.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit einem so etablierten Verein wie Panathinaikos BC zusammenarbeiten können“, sagte Yildiray Karaer, CEO von Corendon Airlines. „Seit der Gründung unseres Unternehmens haben wir viele Sportler und Vereine unterstützt. Jetzt hoffen wir natürlich, dass unsere Partnerschaft dem Team von Panathinaikos ebenfalls Glück und Erfolg bringt.“

„Corendon Airlines und Panathinaikos BC bringen Fans und Reisende aus verschiedenen Ländern zusammen“, ergänzt Serafeim Voulgaris, Direktor für Strategische Partnerschaften bei dem Basketballteam. „Diese Leidenschaft wollen wir weiter ausbauen und gemeinsam kreative Lösungen für Destinationsreisen finden.“