Corendon Airlines erweitert Zahlungsangebot um PayPal

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Corendon Airlines erweitert die Auswahl an Bezahlmöglichkeiten für Flugbuchungen und bietet ihren Passagieren ab sofort auch PayPal als Option auf der eigenen Website an.

Mit der Integration des weit verbreiteten Bezahldienstes baut die Ferienfluggesellschaft ihr digitales Angebot weiter aus und erlaubt Reisenden, für ihre Flüge eine weitere Zahlungsmethode zu nutzen.

Vor allem in Deutschland, einem der wichtigsten Märkte von Corendon Airlines, stößt die Einführung auf großes Interesse. In den ersten neun Stunden nach dem offiziellen Start entfielen bereits 50 Prozent aller Transaktionen über alternative Zahlungsmethoden auf PayPal.

Mehr Auswahl für persönliche Präferenzen

Diese Ergänzung ist Teil der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Corendon Airlines, das digitale Buchungserlebnis noch einfacher und komfortabler zu gestalten. Gerade bei Urlaubsreisen, die häufig Monate im Voraus geplant werden, spielt die Auswahl der passenden Zahlungsmöglichkeit eine wichtige Rolle. Je nach Markt und individuellen Voraussetzungen können Kunden zudem von den von PayPal angebotenen Ratenzahlungsoptionen profitieren. So können Fluggäste die für sie passende Lösung wählen.

„Die Integration von PayPal in unser System innerhalb von nur zwei Monaten zeigt, wie schnell wir gemeinsam mit unseren Partnern auf die Bedürfnisse unserer Passagiere reagieren können“, erklärt Erkan Erbay, CFO von Corendon Airlines. „Mit PayPal bieten wir ihnen eine etablierte Zahlungsalternative und gestalten den Buchungsprozess noch flexibler.“

Weitere Informationen zu Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com.