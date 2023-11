Corendon Airlines bietet Aktionsflüge an

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines lädt Urlaubshungrige noch bis zum 26. November 2023 zur „Black Week“-Aktion ein: „Buche für 2, einer fliegt frei“.

Hurghada, Fuerteventura oder Gran Canaria? Wer möchte derzeit nicht dem trüben Wetter entfliehen. Bei Buchungen von zwei Flugtickets auf vielen ausgewählten Verbindungen entfällt für eine Person der Nettopreis des Tickets – bei vier Fluggästen können sogar zwei Personen fast umsonst reisen. Servicegebühren, zusätzliche Dienstleistungen, Steuern und Kraftstoffzuschläge sind von der Aktion ausgeschlossen.

Das Angebot gilt für den Reisezeitraum vom 27. November 2023 bis zum 30. Juni 2024. Eine Übersicht über die ausgewählten Strecken gibt es hier. Die Zahl der verfügbaren Plätze ist begrenzt. Alle Details zu den Teilnahmebedingungen der „Black Week“-Aktion gibt es unter www.corendonairlines.com/de/entdecken/aktionen/black-week-rabatt.

Weitere Informationen zum Flugangebot von Corendon Airlines stehen unter www.corendonairlines.com zur Verfügung.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.