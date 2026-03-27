Corendon Airlines ab Nürnberg

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Mit den bayerischen Osterferien beginnt am 27. März 2026 der Sommerflugplan am Airport Nürnberg – und Corendon Airlines geht neu mit einem zweiten Flugzeug an den Start.

Reisende aus der Metropolregion profitieren von einer noch größeren Auswahl an Sonnenzielen und noch mehr Verbindungen.

Das zweite in Nürnberg stationierte Flugzeug der Ferien-Airline sorgt für zusätzliche Kapazitäten sowie mehr Flexibilität im dicht getakteten Sommerflugplan. Die Stationierung ist ein weiterer Meilenstein der langjährigen Partnerschaft zwischen Fluggesellschaft, Airport sowie der Stadt Nürnberg und schafft zusätzliche Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung.

Vielfältiges Sommerangebot: 14 beliebte Sonnenziele nonstop

Zum Sommer 2026 bietet Corendon Airlines ab Nürnberg eines der umfangreichsten touristischen Programme der vergangenen Jahre. Corendon-Ziele im Sommer sind Hurghada in Ägypten, die griechischen Inseln Korfu, Kos, Heraklion auf Kreta und Rhodos, Mallorca, Fuerteventura und Gran Canaria. Fuerteventura wird dabei neuerdings auch im Sommer und mit bis zu drei wöchentlichen Flügen von Corendon Airlines angeboten. Hinzu kommen Antalya, Izmir, Kayseri und Adana in der Türkei. Damit bedient Corendon Airlines sowohl klassische Badeziele als auch wichtige Verbindungen in die Türkei, die für viele Familien in der Region eine Brücke in die Heimat darstellen.

Kulinarische Neuheit an Bord: Kooperation mit Lukas Podolski

Ein Highlight zum Saisonstart ist die Kooperation von Corendon Airlines mit „Mangal Döner", dem Gastro-Konzept von Fußballstar Lukas Podolski und Kochprofi Metin Dag. Seit Februar 2026 bietet die Airline auf ausgewählten Routen neue Bordprodukte wie Lahmacun, ein beliebtes türkisches Street‑Food-Menü.

Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe: „Unsere Passagiere werden von dem nochmals ausgebauten Sommerprogramm von Corendon Airlines profitieren. Die Stationierung eines zweiten Flugzeugs ist ein starkes Signal für unseren Standort und ein Qualitätsversprechen für Reisende aus der Metropolregion."

Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines: „Corendon Airlines hat den Anspruch, in Nürnberg zur Airline der Herzen zu werden. Dabei wollen wir die erste Wahl für alle Flüge ans Mittelmeer, zu den Kanaren und nach Ägypten sein."