Copa wächst weiter

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Oktoberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte stark wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa hat sich im Oktober 2017 um 13,5 Prozent auf 1,706 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert, die Kapazität wurde um 11,5 Prozent auf 2,013 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 84,8 Prozent, das waren 1,5 Prozentpunkte mehr als im Oktober 2016.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines bedient 75 Destinationen in 31 Ländern. Die Fluggesellschaft betreibt 80 Boeing 737 NG und 21 Embraer 190.