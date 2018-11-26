Copa präsentiert Oktoberzahlen

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Holdings aus Panama gab die Oktoberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte leicht wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa hat sich im Oktober 2018 um 2,7 Prozent auf 1,753 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert, die Kapazität wurde um 6,2 Prozent auf 2,137 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 82,0 Prozent, das waren 2,8 Prozentpunkte weniger als im Oktober 2017.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines bedient 80 Destinationen in 32 Ländern. Die Fluggesellschaft betreibt 82 Boeing 737 NG, 3 Boeing 737 MAX 9 und 19 Embraer 190.