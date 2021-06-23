Copa präsentiert Maizahlen
Copa Holdings aus Panama gab die Maizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika leidet immer noch unter der Corona Krise.
Copa vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im Mai 2021 lag das Angebot bei 970,9 Millionen Sitzplatzmeilen und damit immer noch 53,9 Prozent tiefer als vor der Corona Krise im Mai 2019. Die Nachfrage erreichte 753,6 Millionen Sitzplatzmeilen und lag damit 58 Prozent unter dem Vorkrisenwert. Die Auslastung lag bei 77,6 Prozent, im Mai 2019 erreichte sie 86,1 Prozent.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 88 Boeing 737 und vierzehn Embraer 190.