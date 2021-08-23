Copa präsentiert Julizahlen
Copa Holdings aus Panama gab die Julizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika leidet immer noch unter der Corona Krise.
Copa vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im Juli 2021 lag das Angebot bei 1,441 Milliarden Sitzplatzmeilen und damit immer noch 36,4 Prozent tiefer als vor der Corona Krise im Juli 2019. Die Nachfrage erreichte 1,136 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 42,1 Prozent unter dem Vorkrisenwert. Die Auslastung lag bei 78,8 Prozent, im Juli 2019 erreichte sie 86,6 Prozent.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 88 Boeing 737 und vierzehn Embraer 190.