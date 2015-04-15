Copa platziert Großauftrag bei Boeing

Copa platziert Großauftrag bei Boeing (Foto: Boeing)

Copa Airlines hat bei Boeing einen weiteren Milliardenauftrag platziert, die Fluggesellschaft aus Panama hat am 10. April 2015 61 Boeing 737 MAX in Auftrag gegeben.

Die Kaufverträge wurden im Beisein des panamesischen Präsidenten Juan Carlos Rodriguez und des US-amerikanischen Präsidenten Barack Obama unterzeichnet. Der neue Auftrag entspricht nach Angaben von Boeing einem Wert von 6,6 Milliarden US Dollar und beinhaltet sowohl MAX 8 als auch MAX 9 Maschinen. Der historische Großauftrag wurde anlässlich des Besuches von Barack Obama in Panama unterzeichnet.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 70 Destinationen in 30 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 72 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.