Copa meldet weniger Verkehr
28.07.2015 PS
Copa Holdings aus Panama gab die Junizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika musste schwächere Zahlen bekanntgeben als ein Jahr zuvor.
Der Passagierverkehr bei Copa sank im Juni um 3,4 Prozent auf 1,281 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 3,9 Prozent auf 1,780 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 72 Prozent, das sind 5,4 Prozentpunkte weniger als im Juni 2014. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 74 Destinationen in 30 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 72 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.